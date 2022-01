Calciomercato Roma: Tiago Pinto vicino al colpo Sergio Oliveira

La Roma è vicinissima a chiudere col Porto per Sergio Oliveira e regalare così a Mourinho il tanto desiderato centrocampista. Il portoghese sarebbe il secondo colpo della Roma in questa prima settimana di mercato dopo Maitland-Niles, di cui manca soltanto l'ufficialità.

Colpo Sergio Oliveira

Tiago Pinto è pronto a chiudere per Sergio Oliveira con la formula del prestito oneroso, 1,5 milioni di euro da versare subito nelle casse del Porto, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il club lusitano è favorevole alla formula e pure il calciatore che sogna di giocare in Serie A ed essere allenato da Mourinho.

Chi è Sergio Oliveira

Centrocampista portoghese classe 1992, Sergio Oliveira ha legato tutta la sua carriera, a partire dalle giovanili, al Porto squadra dove attualmente milita e con cui ha collezionato 174 presenze e 39 gol. Mediano bravo in entrambe le fasi, è uno specialista dei calci piazzati. Proprio con un suo rigore e una punizione eliminò la Juventus nella scorsa Champions League. In questa stagione Oliveira non è più un titolare di Conceicao e ha collezionato 24 presenze, di cui 13 nel campionato portoghese e molte da subentrato.

La promessa

Sergio Oliveira è vicino alla Roma anche grazie ad una promessa del presidente del Porto. Nella scorsa estate Oliveira fu vicino alla Fiorentina ma la panchina saltata di Gattuso fece andare all'aria il trasferimento del calciatore. La promessa del presidente dei lusitani è che se fosse arrivata un'offerta importante come quella della Roma, lo avrebbe lasciato partire.