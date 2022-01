Calciomercato Roma: Oliveira-day, in arrivo il nuovo centrocampista di Mourinho

Oggi è il Sergio Oliveira-day. Il portoghese arriverà a Ciampino prima di mezzogiorno per poi sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Roma.

Chi è Sergio Oliveira

Portoghese classe 1992, Sergio Oliveira è un centrocampista abile nella costruzione di gioco e specialista nei calci piazzati. Nella scorsa Champions League con un rigore e un calcio di punizione eliminò la Juventus di Pirlo agli ottavi. Cresciuto nelle giovanili e nella prima squadra del Porto con cui ha collezionato 174 presenze e 39 gol, vanta presenze anche in Francia al Nantes e in Grecia al Paok Salonicco. Il suo palmarès conta: 2 Campionati portoghese, 2 Campionati greci, 2 Supercoppe portoghesi, 2 Coppe portoghesi e 1 Coppa greca. Nel giro della nazionale lusitana ha partecipato ad Euro 2020.

La formula

Sergio Oliveira arriva alla Roma con la formula del prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto a 13,5 milioni di euro. Con la Roma firmerà un quadriennale da 2,5 milioni a stagione.

Pronto per il Cagliari

Mourinho è stato finalmente accontentato. Lo Special One già in estate aveva chiesto un centrocampista, mai arrivato fino ad oggi. Sergio Oliveira porterà alla Roma la leadership, un carisma vincente e l'esperienza lacune più volte sottolineato dal tecnico. Oliveira potrà già debuttare domenica 16 gennaio all'Olimpico, in Roma-Cagliari vista anche l'assenza in mezzo al campo di Cristante per squalifica.