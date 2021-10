Calciomercato AS Roma: si valuta uno scambio alla pari con l'Inter

La Roma sta lavorando per regalare a Mourinho il centrocampista tanto desiderato nella sessione estiva. Resta calda la pista che porta a Zakaria del Borussia Mönchengladbach,complicata invece la soluzione Ndombele per le alte richieste del Tottenham. Ecco dunque che i dirigenti della Roma stanno valutando uno scambio alla pari con l'Inter per avere un centrocampista.

Scambio Gagliardini-Smalling

L'ipotesi che stanno studiando i dirigenti della Roma è uno scambio fra Chris Smalling e Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro, classe 1994 all'Inter dal gennaio 2017, reduce da un lungo infortunio sta trovando sempre meno spazio nell'Inter di Inzaghi. Per questa ragione potrebbe decidere di lasciare i nerazzurri dopo aver conquistato lo scudetto nella scorsa stagione in cui è sceso in campo 28 volte e trovando tre gol. Alla Roma Gagliardini potrebbe ritagliarsi un ruolo importante, partendo però dietro ai titolari Cristante e Veretout. Gagliardini ha il contratto in scadenza con i nerazzurri nel 2023. Stessa durata del contratto di Smalling con la Roma. Per questa ragione, il club capitolino pensa ad uno scambio alla pari fra Smalling e Gagliardini. Il difensore inglese, classe 1989, è finito dietro a Mancini e Ibanez nelle gerarchie di Mourinho. Andato a segno nella trasferta contro lo Zorya, Smalling dopo la scorsa stagione travagliata causa problemi fisici vorrebbe ora un minutaggio diverso. In questa Serie A, l'ex Manchester United ha giocato soltanto 42 minuti, venendo tuttavia schierato titolare nelle prime due partite di Conference League.

L'Inter potrebbe valutare lo scambio Smalling-Gagliardini in virtù di una possibile partenza di De Vrij corteggiato delle grandi squadre d'Europa già nella scorsa sessione estiva. Sullo scambio ancora non c'è nulla di concreto, tuttavia la dirigenza giallorossa sta ipotizzando questo clamoroso intreccio di mercato con i nerazzurri.