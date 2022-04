Calciomercato Roma: Florenzi può tornare. Ecco perché

Alessandro Florenzi può tornare a vestire la maglia della Roma. La riconferma al Milan del terzino romano infatti non è da considerare cosa certa per via delle richieste del club rossonero.

Il punto su Florenzi

Il Milan vuole trattenere Florenzi a Milano, ma alle sue condizioni. Questo è il nodo su cui ruota la vicenda. Il terzino campione d'Europa con la Nazionale ha convinto il tecnico del Milan e la dirigenza (ha collezionato in rossonero 27 presenze e una rete all'Empoli) che è orientata a riscattarlo dalla Roma da cui però chiede uno sconto sostanzioso. Maldini ha infatti chiesto al club capitolino di abbassare la quota del riscatto del calciatore dai 4,5 milioni di euro pattuiti la scorsa estate a tre milioni di euro. La Roma ha risposto con un secco no. O il Milan versa la cifra stabilita la scorsa estate o al termine della stagione Florenzi torna nella Capitale.

Florenzi jolly

Il clamoroso ritorno di Florenzi alla Roma aprirebbe nuovi scenari in casa giallorossa. Florenzi infatti infoltirebbe il reparto difensivo di Mourinho che potrebbe sfruttarlo come vice Karsdorp sulla corsia destra del suo 3-4-2-1. Vista la lacuna mostrata dagli attuali esterni a disposizione, Florenzi sarebbe una valida alternativa. Inoltre la sua duttilità può tornare utile anche in altri ruoli: all'occorrenza "Bello de nonna" infatti potrebbe essere utilizzato nel terzetto difensivo, in mediana e in caso di estrema necessità come jolly offensivo suo ruolo ad inizio carriera. Il ritorno di Florenzi non è una priorità della dirigenza romanista, ma un suo ritorno nella Capitale non farebbe strappare i capelli a Mourinho.

Florenzi e la Roma

Alessandro Florenzi (classe 1991) è stato per anni pedina importante della Roma nonchè capitano dei giallorossi. L'arrivo di Fonseca però ha cambiato il futuro del calciatore finito ai margini della squadra e spinto verso l'addio. Dal gennaio 2020 infatti Florenzi è stato girato in prestito prima al Valencia, poi al Psg e infine al Milan. In totale con la Roma ha collezionato 280 presenze e 28 gol.