Roma-Zapata la trattativa non si sblocca: ecco perché

La Roma è in pressing su Zapata ma la trattativa non si sblocca. Non c’è pace per i giallorossi che stanno registrando anche per il colombiano diversi problemi per chiudere la trattativa per regalare a Mou il centravanti titolare della squadra. E domenica inizierà il campionato.

Perché Zapata non si sblocca?

La Roma ha puntato da settimane Zapata ma la trattativa non si sblocca. Fra il club giallorosso e l’Atalanta proprietaria del cartellino del giocatore c’è ancora distanza economica. La Dea chiede 3 milioni di euro per il prestito oneroso e 7 per l’obbligo di riscatto da far scattare in automatico al raggiungimento del 40% delle presenze del centravanti. La Roma al momento non sembra intenzionato ad andare oltre ai 2 milioni da spendere subito e non vuole l’obbligo, col riscatto fissato a 5-6 milioni di euro. Distanza economica anche fra calciatore e giallorossi col colombiano che chiede almeno 2,5 milioni di euro più bonus e la certezza di essere centrale nel progetto giallorosso. Dubbi del giocatore ma anche la Roma conserva qualche riserva visti i tanti problemi fisici accusati dal centravanti negli ultimi anni.

Problemi sul mercato

La ricerca della punta da regalare a Mourinho si sta dimostrando più difficile del previsto. Ad inizio estate tutto era apparecchiato per il ritorno a Trigoria di Scamacca (1999) ma il prendere tempo della Roma ha portato alla beffa proprio dell’Atalanta. Sfumato il ragazzo di Fidene, si è tentato un tentativo in extremis per Beltran che però ha scelto la Fiorentina e si è chiuso con un nulla di fatto per Arnautovic che ha scelto l’Inter. Morata è stato inseguito senza successo, Lukaku resta un sogno. Marcos Leonardo è stato vicinissimo a vestire giallorosso ma dal Brasile non arrivano più buone notizie con l’attaccante che avrebbe richiesto di tornare ad allenarsi col Santos dopo aver forzato la mano cercando di venire incontro alla Roma.

Le alternative a Zapata

Visto che Zapata non si sblocca e la fretta che sale per l’inizio del campionato (kick-off domenica alle 18:30 contro la Salernitana all’Olimpico) Tiago Pinto continua a monitorare altri profili alla ricerca di una possibile alternativa a quella che è già un’alternativa a Trigoria rispetto ai piani iniziali. I giallorossi hanno contattato il Chelsea per avere informazioni su Broja attaccante albanese classe 2001 ma i Blues hanno detto di non volerlo cedere in prestito. Contatto dei giallorossi anche col Real Betis per Willian Jose brasiliano classe 1991. Sullo sfondo resta Sanchez (’88) svincolato.