Calciomercato: gli obiettivi di gennaio della Roma

“Serve un mercato importante, ma non a gennaio”. Ha parlato così Mourinho nel post partita di Roma-Spezia, terminata 2 a 0 per i giallorossi. Il tecnico ha da tempo chiesto dei rinforzi per la sua rosa fra tutti un esterno destro che possa dare un cambio a Karsdorp e un centrocampista che faccia tirare il fiato a Cristante e Veretout. Mourinho vorrebbe pure un attaccante, ma la società vuole muoversi in attacco a giugno.

Difesa

Per quanto riguarda il vice-Karsdorp, Mourinho e Pinto guardano in Inghilterra. Diogo Dalot era l’obiettivo numero uno dello Special One, ma il cambio di panchina al Manchester United allontana l’ex Milan. Ora l’obiettivo dei giallorossi è Aarons, 21 anni, terzino inglese del Norwich che in questa stagione in Premier League ha collezionato 16 presenze. Lui è l’obiettivo primario della difesa per la Roma dopo che Mourinho ha bocciato in maniera definitiva Reynolds che potrebbe andare via in prestito.

Centrocampo

Mourinho vuole un centrocampista. In estate lo ha cercato, richiesto in maniera esplicita alla società ma non è stato accontentato. Lo Special One vuole gente di “personalità per una squadra più forte”. Ecco dunque che il mirino si sposta su Tolisso, francese di 27 anni, del Bayern Monaco, Grillitsch, 26 anni austriaco dell’Hoffenheim e lo svizzero Zakaria inseguito per tutta la sessione estiva del mercato. Tutti e tre sono in scadenza di contratto coi rispettivi club il prossimo giugno e sarà difficile per la Roma strapparli adesso visto che la società capitolina si muoverà soltanto con prestiti con diritto o obbligo di riscatto. Ecco dunque che si valutano le alternative Giulio Maggiore, capitano dello Spezia che all’Olimpico però non ha convinto appieno, e Loftus-Cheek che Mourinho ha già allenato al Chelsea. Il centrocampista inglese con Tuchel non sta trovando spazio e quindi l’opzione Roma potrebbe essere un’alternativa valida anche perché a Trigoria ritroverebbe l’amico Abraham. Sempre in uscita Diawara (ingaggio da oltre 2 milioni di euro) e Villar, per cui Pinto aspetta offerte.

Attacco

Per quanto riguarda l’attacco tutto dipende da Borja Mayoral. Se lo spagnolo, di proprietà del Real Madrid verrà richiamato alla base per essere girato ancora una volta in prestito (Fiorentina in Italia, ma tante sono le pretendenti in Spagna) allora la Roma agirà sul mercato. I giallorossi però preferirebbero non fare manovre per il reparto offensivo almeno fino a giugno.