Calciomercato Roma: Moutinho per Mourinho. L'ultima idea di Tiago Pinto

Tiago Pinto punta ad una Roma sempre più portoghese infatti. Infatti dopo i connazionali Mourinho, Rui Patricio e Sergio Oliveira, l'ultima idea del gm giallorosso per rinforzare la squadra in questa sessione di mercato si chiama Joao Moutinho.

Idea Moutinho

L'idea delle ultime ore si chiama Joao Moutinho. Centrocampista portoghese, 36 anni a settembre, è di proprietà del Wolverhampton ma in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il rinnovo con gli inglesi non ci sarà ed ecco allora che Tiago Pinto punta sul connazionale. Moutinho in questa stagione ha giocato 20 paritte in Premier League, di cui 19 da titolare, e andrebbe volentieri alla Roma. A curare la trattativa sarà la Gestifute agenzia del suo agente, Jorge Mendes lo stesso di Mourinho, di Rui Patricio e di Sergio Oliveira. Joao Moutinho nel suo palmarès vanta diversi titoli fra cui l'Europeo vinto col Portogallo nel 2016. Un profilo internazional e di esperienza che a Mourinho piace molto. Il centrocampista ad oggi percepisce un ingaggio di poco inferiore ai 2 milioni di euro, e il Wolverhampton per non perdere a zero Moutinho, chiederebbero alla Roma un piccolo indenizzo.

Cessioni

Per affondare il colpo last minute e low cost Joao Moutinho, la Roma deve prima cedere. Diawara è prossimo all'addio ma il centrocampista deve ancora decidersi. Le offerte non mancano, dal Valencia ma anche il Galatasaray è interessato al centrocampista africano. La Roma è disposta alla cessione in prestito con diritto di riscatto intorno agli 8 milioni di euro. Altro calciatore in uscita è Santon. Il terzino, fuori rosa, ha il contratto in scadenza con la Roma il prossimo giugno ma a differenza di Fazio, sta trattando la rescissione. Il classe '91, ha rifiutato chiamate dall'estero ma potrebbe restare in Serie A. Su di lui infatti c'è la Salernitana di Sabatini. Attenzione anche alla Lazio. Sarri cerca un terzino, e Santon a parametro zero potrebbe rivelarsi un affare simil Pedro.