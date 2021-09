Calciomercato AS Roma: Ndombele nel mirino di Mourinho

Mourinho vuole un centrocampista per la Roma. Per il mercato del gennaio i giallorossi osservano Tanguy Ndombele, giocatore del Tottenham già allenato dallo Special One

La Roma a gennaio intreverrà sul centrocampo. Le ultime uscite, e le scelte di formazione di Mourinho, hanno evidenziato le lacune della squadra giallorossa in mezzo al campo con i soli Cristante e Veretout a tirare la carretta. Per questa ragione lo Special One ha messo nel mirino Ndombele del Tottenham.

Il lavoro di Pinto

Il mancato arrivo di un centrocampista, Xhaka prima e Zakaria dopo, è il punto negativo del calciomercato della Roma e quindi del lavoro di Pinto. Il ds portoghese ha speso tanto portando nella Capitale diversi calciatori ed è stato bravo a liberarsi degli esuberi (per ultimo Nzonzi) abbassando il monte ingaggi. Ma Mourinho continua a volere il centrocampista, già richiesto in estate e mai arrivato.

La Roma punta Ndombele

L'obiettivo principale resta sempre Zakaria del Borussia Mönchengladbach in scadenza la prossima estate. L'alternativa al centrocampista svizzera è Tanguy Ndombele del Tottenham. Francese, classe 1996, Ndombele ha un contratto in essere con i londinesi fino al 2025. Mou ha già allenato il centrocampista quando sedeva sulla panchian degli Spurs. Sotto la guida del tecnico portoghese, Ndombele ha totalizzato 57 presenze e messo a segno sei reti. Il problema potrebbe essere la valutazione che il Tottenham fa del giocatore: circa 50 milioni di euro. Cifra molto alta che la Roma punterà ad abbassare magari puntando ad un prestito con riscatto, e puntando sul fatto che il centrocampista in questo inizio di stagione è finito ai margini della squadra disputando soltanto quattro presenze.