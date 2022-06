Calciomercato Roma: Mou sceglie Frattesi

Dopo Matic, la Roma ha individuato l'altro centrocampista per rafforzare il centrocampo giallorosso per la prossima stagione. Il nome scelto da Mourinho è quello di Davide Frattesi, ex giovanili di Lazio e Roma.

Frattesi e la Roma

Frattesi, romano classe 1999, è nato a Fidene ed è cresciuto calcisticamente nelle file della Lazio per poi passare al quelle della Roma (insieme all'amico Scamacca, gioiello di questa sessione di mercato, ndr) dove vince una Supercoppa Primavera e una Coppa Italia Primavera. Frattesi lascia i giallorossi nel 2017 per approdare al Sassuolo nell'affare che porterà nella Capitale Defrel. Nonostante l'addio, la Roma però ha mantenuto un legame col centrocampista e con i neroverdi con una clausola a suo favore, ricavando il 30% sulla futura rivendita del calciatore.

La strategia della Roma

Il Sassuolo proprietario del cartellino di Frattesi valuta il suo centrocampista non meno di 30-35 milioni di euro. Per riportare il calciatore a Trigoria i giallorossi vogliono sfruttare a loro vantaggio proprio la clausola sulla futura rivendita. La strategia giallorossa è quella di abbassare le preteste economiche dei neroverdi (arrivare a 15 milioni come cifra cash) promettendo alla società emiliana quindi di tenere per sè tutto l'incasso, e poi di inserire giovani interessanti. La lista su cui il Sassuolo può attingere è ampia: da Bove (che Mou non vorrebbe inserire nella trattativa) a Volpato e Felix Afena-Gyan, ma anche Missori e Tripi tutti talenti della Primavera che hanno assaggiato la Prima Squadra. Dal canto suo Frattesi sarebbe felicissimo di vestire la maglia della Roma e questo tiene a bada gli interessi di altri club italiani ed esteri (Atletico Madrid, Inter e Juve per citarne alcune, ndr).

Frattesi come Pellegrini

La storia di Frattesi è simile a quella di Pellegrini. Tecnicamente e tatticamente diversi, Frattesi è una mezzala moderna che fa della dinamicità il suo asso nella manica, anche l'attuale capitano della Roma aveva lasciato Trigoria (a 19 anni) per andare al Sassuolo per crescere e farsi le ossa. Dopo un biennio in neroverde però la Roma ha esercitato il diritto di recompra per Pellegrini che è tornato nella Capitale e ha conquistato un posto nella storia della Roma alzando pure la Conference League.