Roma: Mkhitaryan come Pedro, il rinnovo non arriva e la Lazio ci prova

Un anno dopo Pedro potrebbe esserci un nuovo passaggio di un calciatore dalla Roma alla Lazio. Secondo un'indiscrezione di tuttomercatoweb, infatti Claudio Lotito in prima persona è sceso in campo per convincere l'armeno al cambio di casacca nella Capitale al termine della stagione quando terminerà il suo contratto con i giallorossi.

Mkhitaryan e il rinnovo

La priorità di Mkhitaryan è sempre stata quella di rinnovare con la Roma. L'armeno è un punto saldo della squadra giallorossa e Mourinho lo vuole con sè anche nella prossima stagione. Lo Special One ha schierato il calciatore in diverse posizioni in questa stagione: da esterno, da mezzala, da trequartista. Proprio da quando l'ex United giostra sulla trequarti insieme a Pellegrini, la Roma ha iniziato a correre facendo salire di molto le sue prestazioni.

Il centrocampista armeno per restare a Trigoria ha chiesto un biennale (al contrario della scorsa estate quando firmò un annuale), la Roma accoglierebbe la proposta solo con un ingaggio fortemente tendente al ribasso, oggi guadagna 3,5 milioni di euro. Mkhitaryan a proposito del suo contratto, nella vigilia di Roma-Bodo/Glimt ha dichiarato di "non pensarci perchè c'è tempo".

La Lazio su Mkhitaryan

La politica della Roma di rinviare tutti i discorsi relativi ai rinnovi al termine della stagione ha fornito un assist alla Lazio. I biancocelesti infatti che punteranno ad un calciomercato con una partenza eccellente (Milinkovic o Luis Alberto) e a tanti parametri zero (il sogno si chiama Mertens) si sono gettati sull'armeno. Per convincere l'ex Manchester United a cambiare sponda del Tevere sta intervendo in prima persona il presidente Lotito che fiuta una ghiotta occasione. Mkhitaryan nella Lazio di Sarri si collocherebbe come interno di centrocampo, al posto di uno dei due centrocampisti destinati all'addio.

Mhitaryan e la Roma

Alla sua terza stagione alla Roma, Mkhitaryan (33 anni) ha collezionato 114 presenze e 28 gol. Dopo la prima stagione piena di infortuni, l'armeno è diventato un punto di riferimento della squadra con Fonseca prima e con Mourinho adesso.