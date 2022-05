Calciomercato Roma: Mkhitaryan come Dzeko. L'armeno vicino all'Inter

Dopo aver vinto la Conference League ed aver festeggiato il trionfo per le strade della Capitale, Mkhitaryan è pronto a dire addio alla Roma. Il centrocampista armeno è infatti ad un passo dall'Inter di Simone Inzaghi ex tecnico della Lazio.

Mkhitaryan-Inter il punto

Mikhitaryan e l'Inter sono molto vicini. L'ex Manchester United lascerà la Roma a parametro zero visto che il suo contratto scadrà al temine del mese di giugno. L'armeno non ha trovato l'accordo sul rinnovo con i giallorossi ed è in procinto di accettare l'offerta nerazzurra: un biennale da 3,5 milioni di euro a stagione. Nonostante la ricaduta per infortunio nella finale di Conference League, l'Inter è convinta dalla tenuta fisica del calciatore. Si tratterebbe del secondo trasferimento consecutivo, dopo Dzeko, a parametro zero di un romanista nella Milano nerazzurra.

L'ultima offerta romanista, rifiutata dal calciatore, era di un annuale a 3 milioni di euro. I giallorossi e Mourinho proveranno a fare un ultimo tentativo al fotofinish per convincere Mkhitaryan a restare magari spinto dal bagno di folla dopo la vittoria della Conference.

Mkhitaryan e la Roma

Mkhitaryan (classe 1989) in questa stagione si è rivelato decisivo per il cambio di marcia della Roma di Mourinho, di cui è diventato un perno in mezzo al campo. In totale sono tre la stagioni di Mkhitaryan in giallorosso per un totale di 117 presenze e 29 gol e un trofeo vinto.