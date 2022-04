Calciomercato Roma: Matic e non solo. Ecco i nomi per il centrocampo

Questo finale di stagione vede la Roma correre in un triplice fronte: la rincorsa al quarto posto, la Conference League con la febbre per la doppia sfida al Leicester che continua a salire e il calciomercato. Proprio su questo ultimo punto Tiago Pinto e Mourinho stanno muovendo passi importanti nella costruzione del centrocampo giallorosso della prossima stagione.

Obiettivo Matic

Nemanja Matic è il nome in ascesa nel gradimento della Roma. Il centrocampista serbo classe 1988 in forza al Manchester United lascerà, come da lui annunciato sui social, i Red Devils al termine della stagione quando scadrà il suo contratto col club inglese. Mourinho apprezza molto il mediano che ha allenato sia ai tempi del Chelsea che dello United. Ai tempi dei Blues i due insieme hanno vinto una Premier League e una Coppa di Lega. Lo Special One vorrebbe di nuovo con sè il serbo che garantirebbe alla Roma grande fisicità (alto 1,94 m) ed esperienza internazionale. A parametro zero Matic è un'occasione che la Roma non vuole lasciarsi sfuggire e per questo sono stati avviati già i primi contatti.

Gli altri nomi per il centrocampo

Non solo Matic. Oltre al serbo infatti nella lista di Tiago Pinto ci sono altri nomi fra cui un ex giallorosso: Leandro Paredes. Il regista argentino infatti ha aperto ad un suo possibile ritorno alla Roma. In forza al Psg, Paredes (classe '94) ha il contratto in scadenza con i francesi nel 2023 e non ha intenzione di rinnovare. L'argentino ha giocato con la maglia giallorossa nella stagione 2014/2015 e 2016/2017 collezionando 54 presenze e 4 gol. Il calciatore piace a Mourinho che già ai tempi del Tottenham aveva provato ad ingaggiarlo. Le difficoltà per un suo trasferimento alla Roma sono legate però all'ingaggio, ai 7 milioni che guadagna al Psg. L'argentino infatti dovrebbe abbassarsi di molto lo stipendio.

Sempre dalla Francia piace Renato Sanches (classe 1997), centrocampista portoghese del Lille, mentre dalla Premier League oltre a Xhaka dell'Arsenal si seguono con interesse Douglas Luiz ('98) dell'Aston Villa e contratto in scadenza nel 2023, e Jorginho ('91) campione d'Europa con l'Italia di Mancini e vecchia conoscenza della Serie A. In Italia invece si monitora Maxime Lopez del Sassuolo che piace tanto anche alla Lazio di Sarri.