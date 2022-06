Calciomercato Roma è il Matic-Day: l'arrivo a Ciampino, le visite e la firma del serbo

Oggi il primo acquisto estivo della Roma sbarcherà nella Capitale. Infatti Mourinho, che sorride da settimane, è pronto ad accogliere Nemanja Matic primo rinforzo della Roma 2022/2023. Niente da fare per la Lazio che aveva seguito il calciatore che poi ha scelto la sponda giallorossa del Tevere.

La giornata di Matic

La prima giornata capitolina di Matic sarà molto intensa. Il centrocampista atterrerà all'aereoporto di Ciampino intorno alle 9:30. Una volta sbarcato in ritardo, poco dopo le 10 a Roma, l'ex Manchester United si recherà a Villa Stuart (ore 11) per le solite visite di controllo. Terminate le visite arriverà a Trigoria dove firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi per una stagione, con ingaggio di 3,5 milioni di euro più bonus, con opzione per una seconda stagione che scatterà automaticamente in caso di qualficazione in Europa del club o ad una percentuale di partite giocate.

Matic ritrova Mou

Matic classe 1988 è uno dei fedelissimi di Mourinho. Il mediano infatti è stato già allenato da Mourinho in Premier League prima al Chelsea e poi al Manchester United. Il serbo sotto la guida di Mou ha collezionato 159 partite e insieme hanno vinto un campionato inglese e una coppa di lega inglese con il Chelsea.

Matic nella Roma

Matic nella Roma numericamente prenderà il posto di Mkhitaryan promesso all'Inter. Il serbo si giocherà il posto da titolare con Cristante come vertice basso di centrocampo. Difficile immaginare l'impiego dei due contemporaneamente specie dal primo minuto o se la Roma dovesse recuperare uno svantaggio. Forte fisicamente e di grande carisma, Matic fa del recupero palla e dell'interdizione le sue armi migliori. In carriera ha vestito fra le altre le maglie del Benfica, del Chelsea e del Manchester United vincendo 3 Premier League, 1 Coppa d'Inghilterra, 1 Coppa di lega Inglese e 1 coppa di lega portoghese.