Calciomercato Roma, per Matias Vina manca solo l'ufficialità

Tutti i dettagli sono andati al loro posto, e quindi per Matias Vina alla Roma manca soltanto l'ufficialità. Sarà lui il terzo "regalo" della dirigenza a José Mourinho.

Il calciatore uruguaiano è ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore della Roma di Mourinho. Il terzino ha terminato il periodo di quarantena, di dieci giorni di isolamento fiduciario trascorsi fra albergo e allenamenti individuali a Trigoria, dopo il viaggio dal Sudamerica all'Italia.

Matias Vina, costo dell'operazione

La Roma attraverso una finanziaria ha sistemato gli ultimi dettagli del pagamento del cartellino del giocatore, su cui investirà circa 11 milioni di euro. L'acquisto di Vina sarà ufficializzato nelle prossime ore.

Il calciatore si aggregherà con il resto della squadra quando i giallorossi torneranno nella Capitale dopo l'amichevole contro il Betis in programma sabato 7 luglio.

Matias Vina

Classe 1997, Matias Vina è un terzino di spinta che all'occorenza può ricoprire il ruolo di difensore centrale. Arrivato a gennaio 2020 al Palmeiras, Vina ha totalizzato con il club brasiliano 69 presenze e 8 gol. L'uruguaiano avrà l'arduo compito di sostituire Leonardo Spinazzola, vittima di un grave infortunio rimediato nella sfida di Euro 2020 fra Italia e Belgio, che lo terrà per mesi lontani dai campi da gioco.

L'indizio social di Vina alla Roma

Florencia Velasco, fidanzata di Matias Vina, tramite il suo profilo Instagram ha salutato la casa che i due avevano in Brasile e successivamente ha postato foto del suo viaggio in aereo, con direzione Italia. “Ciao casa. Grazie di tutti i momenti vissuti, sono stati pochi ma intensi” questo il messaggio della ragazza, che fa intendere come ormai il destino di Matias Vina sia a tinte giallorosse.