Calciomercato Roma: Maitland-Niles l'addio è ufficiale. Il punto sugli esterni giallorossi

Adesso è ufficiale Maitland-Niles dice addio alla Roma. Dopo la conquista della Conference League l'esterno inglese ha salutato la squadra prima di far ritorno all'Arsenal. Mourinho, nonostante i quattro giocatori a tutta fascia in rosa è alla ricerca di un nuovo rinforzo.

Il saluto di Maitland-Niles

Maitland-Niles (classe 1997) è arrivato alla Roma dall'Arsenal con la formula del prestito secco nel mercato invernale. L'inglese doveva dar respiro a Karsdorp e fornire a Mou un'alternativa importante sulla fascia. Le sue prestazioni però sono state deludenti (sia a destra che a sinistra) con lo Special One che dopo l'iniziale fiducia lo ha utilizzato col contagocce relegandolo spesso e volentieri in panchina (12 le sue presenze in giallorosso). Alla luce del suo rendimento, la Roma ha deciso di non rinnovare il prestito nè di puntare sul calciatore che tornerà a Londra. L'addio ufficiale è arrivato proprio dal giocatore che ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae mentre solleva la Conference League. Al post, Maitland-Niles ha aggiunto queste parole: "Ottimo modo per concludere la stagione grazie ai giocatori e allo staff dei tifosi della Roma per avermi abbracciato e creduto in me come uno di loro per il breve periodo trascorso al club che esperienza e per essere parte della storia con il club". Josè Mourinho ha salutato il suo ormai ex calciatore ricondividendo il suo post: "Ci mancherai. Uno di noi".

Il punto sugli esterni in rosa

Con l'addio di Maitland-Niles restano quattro gli esterni a tutta fascia in rosa nella Roma. Di questi tre vanno verso la conferma, ovvero Spinazzola (4 presenze) rientrato nel finale di stagione con buone prestazioni, Zalewski (24 presenze) esploso nella seconda parte di campionato e punto fermo dei giallorossi e Karsdorp (51 presenze) titolare, proprietario indiscusso della fascia destra romanista. Il quarto Vina (37 presenze) è quello che ha più deluso. L'ex Palmeiras arrivato lo scorso giugno per 13 milioni più bonus per sostituire Spinazzola infortunato non ha rispettato le attese. Vina ha deluso finendo in panchina con Mou che prima ha puntato su El Shaarawy e poi affidato la fascia a Zalewski. L'urugaiano potrebbe salutare la Roma anche per sua volontà visto che cerca visibilità per strappare la convocazione al mondiale in Qatar con la maglia albiceleste.

Il rinforzo dal mercato

Nonostante i quattro esterni Mou chiede un rinforzo. Nello specificio lo Special One vorrebbe ritoccare la corsia di destra, visto che ritiene quella sinistra col tandem Spinazzola-Zalewski in ottime mani. Ecco allora che la Roma guarda in Inghilterra casa Manchester United. I nomi sulla lista di Pinto sono due: Wan Bissaka (classe '97) e Dalot (classe '99). I due si sono contesi il ruolo da titolare nei Red Devils in questa stagione e il Man United potrebbe liberarsi di uno dei due vista la rivoluzione che si attende all'Old Trafford. Mou preferirebbe il connazionale Dalot, perchè più tecnico, giovane, con più esperienza internazionale e con un passato in Serie A vista la stagione 2020/2021 trascorsa fra le file del Milan. 20 milioni circa il prezzo del suo cartellino.

L'alternativa low cost e di esperienza si chiama Bereszy?ski (classe 1992) polacco della Sampdoria che accetterebbe volentieri il passaggio in giallorosso.