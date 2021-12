AS Roma: Mourinho aspetta i regali di Natale. Ecco le richieste del portoghese

Passato Natale, Mourinho aspetta ancora di scartare i suoi regali. Tiago Pinto è però pronto a regalare al suo tecnico due, tre rinforzi nell'immediato ed è già a lavoro per il mercato di giugno che si annuncia più scoppiettante per i giallorossi.

Il vice Karsdorp

Maitland-Niles è prossimo a vestire la maglia della Roma. Inglese classe 1997, Maitland-Niles è di proprietà dell'Arsenal e sbarcherà nella Capitale con la formula del prestito (750 mila euro) con diritto di riscatto di circa dieci milioni. Il giocatore però al momento è in quarantena perchè positivo al Covid, dovrà negativizzarsi e poi sarà pronto per vestire giallorosso. Maitland-Niles formerà con Karsdorp la coppia di fascia destra della Roma, ma Mou potrà sfruttarlo anche a sinistra o in mezzo al campo. Se dovesse saltare l'inglese ecco che potrebbero essere presi in considerazioni come soluzioni low cost Nandez del Cagliari (e utilizzabile anche in mediana) e Larsen dell'Udinese ai ferri corti con i bianconeri.

Ad oggi appaiono più defilate le piste Dalot ('99) del Manchester United, Aarons (2000) del Norwich, Pederswn (2000) del Feyenoord e Henriches (1997) del Lipsia.

Il centrocampista

Una volta archiviato il tema esterno, il desiderio di Mourinho è il centrocampista. Il nome caldo per la prossima sessione di mercato è quello di Grillitsch, austriaco classe 1995. Il centrocampista è in scadenza nel 2022 con l'Hoffenheim e quindi può lasciare la Germania a basso prezzo (5 milioni al massimo) già nella sessione invernale. Grillitsch assicurerebbe a Mou un cambio importante in mezzo al campo, dove Veretout e Cristante hanno dovuto nella prima metà di stagione fare un tour de force incredibile.

La prima scelta resta però sempre Zakaria. Lo svizzero è in scadenza col Borussia Mongladbach, ma l'ingaggio elevato del centrocampista sta orientando la Roma altrove. Altre piste seguite dai giallorossi sono quelle che portano a Guimares ('97) dell'Olympique Lione ma è più una suggestione, e Kamara ('99) in scadenza col Marsiglia con cui i rapporti sono ottimi dopo i trasferimenti di Pau Lopez e Under. Mou attenziona anche il classe 2002 del Manchester United, Wellens che già aveva aggregato in prima squadra quando allenava all'Old Trafford.

Pinto guarda anche in Italia, e il nome caldo è Davide Frattesi romano, romanista classe 1999, che la Roma ha lasciato andar via troppo facilmente. Per il centrocampista del Sassuolo però c'è da superare una vera e propria asta con Inter, ma anche Juventus. Se ne riparlerà a giugno.

Le cessioni

Pinto lavora pure alle cessioni. Kumbulla interessa al Napoli ma prima di darlo via però la Roma dovrà cercare un difensore. Fiorentina e Crystal Palace invece puntano Borja Mayoral (la Roma non guadagnerà nulla da un suo trasferimento), mentre il Bordeaux vuole Diawara, che al momento rifiuta ogni destinazione. Reynolds pronto a salutare Trigoria destinazione Bruges, mentre il Cagliari è interessato a Calafiori.