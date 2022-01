Calciomercato Roma: occasione Luiz Felipe alla Pedro. Intanto Reynolds vola in Belgio

La Roma lavora sul mercato in uscita ed in entrata. Fra i partenti c'è Reynolds che è volato in Belgio dove potrà giocare con continuità prima di tornare a Trigoria. Tiago Pinto studia invece il colpo Luiz Felipe "alla Pedro".

Luiz Felipe come Pedro?

Luiz Felipe è un'occasione di mercato. Il difensore della Lazio è in scadenza il prossimo giugno, e il rinnovo con i biancocelesti non sembra essere scontato anzi. Fra la richesta del giocatore che chiede un quadriennale 2,5 milioni di euro (attualmente il suo ingaggio è di 600mila euro annuali) e l'offerta di Lotito (triennale da 2,1 milioni) c'è distanza. Ecco quindi che la Roma si è inserita per provare a soffiare ai biancocelesti a parametro zero il difensore titolarissimo di Sarri. Replicando l'affare Pedro della scorsa estate, che vide lo spagnolo passare dalla Roma alla Lazio. Classe 1997, difensore buono sia per la difesa a tre che quattro, con esperienza nel campionato italiano, Luiz Felipe sarebbe un innesto importante per la Roma di Mourinho della prossima stagione. E le richieste del giocatore sono in linea con le casse e il progetto romanista. Sul difensore però è forte la concorrenza dell'Inter dove il brasiliano ritroverebbe Correa e Simone Inzaghi, ma Luiz Felipe potrebbe anche preferire la Roma per restare nella Capitale dove si trova molto bene con la sua famiglia.

Alla Lazio dalla stagione 2017/2018 Luiz Felipe in maglia biancoceleste ha collezionato 129 presenze e due gol.

Arrivederci Reynolds

La Roma cura anche le uscite. Una fra queste riguarda il terzino statunitense Reynolds arrivato in giallorosso nel mercato invernale 2021. Il calciatore, proveniente dalla MLS e strappato alla concorrenza della Juventus, si è dimostrato acerbo (è un classe 2001) e dopo aver giocato in giallorosso soltanto 8 partite fra la guida Fonseca e Mourinho ha lasciato Trigoria. Reynolds andrà a giocare in Belgio nella Pro League al Kortrijk che ha vinto la concorrenza di Brugge e Anderlecht. Il calciatore lascia la Roma con la formula del prestito secco per sei mesi. Sui social l'indizio del calciatore che ha postato una sua foto in aereoporto.