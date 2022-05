Roma e Lazio, derby di mercato per Matic

Il Derby della Capitale dal campo (una vittoria a testa per Lazio e Roma in questa stagione) si sposta sul mercato. Infatti biancocelesti e giallorossi alla ricerca di un regista, sono pronti a darsi battaglia per assicurarsi le prestazione di Matic in uscita dal Manchster United.

Chi è Matic

Matic (classe 1988) è un centrocampista serbo di proprietà del Manchester United. Il calciatore lascerà i Red Devils al termine della stagione, sfruttando la clausola di risoluzione anticipata del suo contratto prevista negli accordi con gli inglesi.. Giocatore d'esperienza e duttilità tattica, Matic farebbe comodo ad entrambe le squadre della Capitale.

Roma e Lazio su Matic

La Roma è in leggero vantaggio rispetto alla Lazio per un sostanziale motivo: Mourinho. Infatti il tecnico ha già allenato Matic sia ai tempi del Chelsea che a quelli del Manchester United. Tra i due c'è stima reciproca e più volte lo Special One ha elogiato il centrocampista. Matic è stato in passato già accostato alla Roma, ai tempi di Sabatini ds, ma alla fine optò per la Premier League. La Lazio cerca un regista dopo l'addio certo di Lucas Leiva. Matic piace a Sarri e darebbe al centrocampo laziale un'esperienza importante e alzerebbe ancora di più, aspettando le decisioni su Milinkovic e Luis Alberto il tasso tecnico in mezzo al campo. Sarri si starebbe muovendo in prima persona per convincere il calciatore a trasferirsi sulla sponda biancoceleste del Tevere.

Nodo ingaggio

Si porterà a casa Matic chi delle due squadre offrirà di più. Infatti il punto sull'arrivo del serbo riguarda proprio l'ingaggio del centrocampista. Il calciatore al Manchester United guadagna 7 milioni di euro annui, cifre impossibili per Lazio e Roma.Matic però pur di trasferirsi in Serie A è pronto ad abbassare le sue richieste economiche, 5 milioni di euro.