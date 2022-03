Calciomercato Roma: non solo Zaniolo, la Juve pensa anche a Cristante

Rischio grande intreccio di mercato fra Roma e Torino. Infatti la Juventus dopo aver messo gli occhi su Nicolò Zaniolo sta mostrando grande interesse a Bryan Cristante, centrocampista giallorosso e della Nazionale.

Cristante il normal-one

La famosa scintilla fra la Roma e Cristante non è mai realmente scoppiata. Il calciatore è un perno della formazione di Mourinho, il normalizzatore del centrocampo giallorosso, ma spesso è finito nel mirino dei tifosi per le sue prestazioni. Quello di Cristante è un lavoro oscuro, fisico e difficilmente spicca in giocate di grande qualità ma Mou lo apprezza. Nonostante l'utilizzo indiscusso da parte dello Special One, l'ambiente romanista non è del tutto soddisfatto del calciatore. Dal suo arrivo in giallorosso nel 2018 (prestito annuale oneroso di 5 milioni di euro, un obbligo di riscatto fissato a 15 milioni e circa 10 milioni di bonus) la Roma si aspettava di più. In zona gol c'è stato un drastico calo dovuto anche alla posizione più arretrata in campo. Non sono bastate le parole di De Rossi a suo favore ed ora il futuro romanista di Cristante è in bilico.

Il contratto di Cristante

Cristante (classe 1995) ha rinnovato con la Roma nel 2020, fino al 2024. A due anni dalla scadenza, non ci sono evidenze di un ulteriore rinnovo. Il centrocampista vorrebbe guadagnare più dei due milioni che percepisce e si guarda attorno. Per la Roma può partire per una cifra compresa fra i 17-20 milioni di euro. In quattro stagione con la Roma, Cristante ha collezionato 163 presenze e 10 gol.

Juve su Cristante

Cristante ha mercato. Il suo appeal è cresciuto anche dopo l'ottima prestazione con gol in Nazionale contro la Turchia. Cristante è un elemento importante del gruppo di Mancini, con cui ha vinto l'Europeo giocando 6 partite su 7, finale contro l'Inghilterra compresa. Su di lui ci sono diversi club esteri fra cui il Siviglia di Monchi che lo portò proprio a Trigoria mentre in Italia oltre al Milan, c'è molto forte la Juventus. Allegri ha individuato in Cristante il mediano perfetto per la Vecchia Signora, l'equilibratore che adesso manca alla squadra bianconera. Il tecnico toscano apprezza molto Cristante, ed è stato proprio lui a farlo esordire in Serie A ai tempi del Milan. La Juventus in estate proverà il doppio colpo della Roma in una maxi operazione riguardante Zaniolo e Cristante. Tiago Pinto non chiude la porta, ma è pronto ad ascoltare solo proposte cash evitando possibile pedine di scambio.