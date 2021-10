AS Roma: idea Bereszynski come vice-Karsdorp

Bartosz Bereszyński è il nome nuovo per la Roma di Mourinho che è alla ricerca di un terzino destro in grado di far tirare il fiato a Rick Karsdorp

La Roma è alla ricerca di un terzino destro. O meglio, il club giallorosso sta valutando diverse opzioni per trovare un calciatore in grado di garantire un pò di riposo a Rick Karsdorp, titolare inamovibile di Mourinho. L'olandese fino ad oggi ha giocato tutte le partite fatta eccezione per la trasferta contro lo Zorya, ed è parso stanco nelle ultime uscite. L'ultimo nome finito nella lista di Tiago Pinto è Bartosz Bereszy?ski. Bocciatura totale per Reynolds.

Idea Bereszy?ski

Bartosz Bereszy?ski è il profilo individuato dalla dirigenza giallorossa. Polacco, classe 1992, Bereszy?ski è un giocatore d'esperienza che gioca con continuità con la Nazionale polacca e in Serie A da diversi anni. Infatti il terzino in questa stagione ha iniziato il suo sesto anno alla Sampdoria, di cui è vice-capitano. Con i blucerchiati ha collezionato 142 presenze e un gol. Il giocatore polacco rappresenterebbe un buon rincalzo per la Roma per diversi motivi. In primis il costo del cartellino non elevato, infatti i giallorossi potrebbero strapparlo alla Sampdoria per una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Inoltre Bereszy?ski non chiederebbe un ruolo da titolare e accetterebbe il posto da vice-Karsdorp. Infine, in casi di necessità, il polacco può ricoprire il ruolo di difensore centrale.

Bocciatura per Reynolds e difficoltà per Mazraoui

L'idea Bereszy?ski va detto, nasce dalle difficoltà trovate dalla Roma per arrivare al calciatore dell'Ajax Mazraoui. Il 24enne marocchino, è infatti considerato incedibile dai lancieri. A comunicarlo è stato Overmars il direttore sportivo del club olandese: "Mazraoui non partirà a gennaio. Vogliamo tenerlo con noi e puntiamo al rinnovo di contratto".

La ricerca di un rincalzo per Karsdorp, è figlia di una bocciatura di Mourinho. Il portoghese infatti non ritiene affidabile Reynolds. Il terzino americano classe 2001, arrivato nello scorso mercato invernale vincendo la concorrenza della Juventus, ha deluso e ha trovato poco spazio sia con Fonseca che con Mou. In questa Serie A, è entrato in campo soltanto nei secondi finali di Roma-Sassuolo. La Roma punta a cederlo, anche in prestito a gennaio.