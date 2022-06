Calciomercato Roma: Ibanez può partire, Mou sogna Koulibaly

Sirene inglesi per Roger Ibanez. Il difensore della Roma titolarissimo nella stagione trascorsa non è considerato incedibile da Mourinho che è pronto a sostituire il brasiliano in caso di cessione.

Ibanez può partire

Ibanez, classe '98, è stato uno dei giocatori più utilizzato da Mourinho in stagione. Il brasiliano però non è considerato un tassello fondamentale e insostituibile per la Roma che verrà. A grandi prestazioni come la finale di Conference League contro il Feyenoord il difensore ha alternato prove meno convincenti con svarioni importanti come contro la Juventus o Venezia. Fisicamente tenace, ma spesso distratto e irruento nei contrasti. Per questo Mou ha aperto alla sua cessione anche per incassare una cifra non indifferente da poter reinvestire sul mercato.

La Premier chiama Ibanez

Roger Ibanez piace tanto in Premier League. Il difensore brasiliano è seguito dal Tottenham di Antonio Conte e dal Newcastle. Tiago Pinto ha fissato il suo cartellino a 30 milioni di euro. Cifra che non spaventa i club inglesi. Ibanez potrebbe lasciare la Roma dopo 101 presenze e 6 gol.

Non è la prima volta che il Newcastle sonda il terreno con la Roma ricevendo il no prima da Zaniolo (non interessato alla cessione in quel club) e poi per Pellegrini su cui la Roma ha messo un vero e proprio veto considerandolo incedibile.

I sogni Bremer e Koulibaly

Il sogno di Mourinho per la sua difesa si chiama Bremer, 25 anni del Torino. Il brasiliano, eletto miglior difensore della Serie A, è stato avvicinato dallo Special One proprio durante l'ultima partita di campionato fra granata e giallorossi. Il difensore però sembra promesso all'Inter anche se Mou spera. Difficile ma non impossibile nemmeno Koulibaly. Il senegalese non ha trovato l'accordo col Napoli per il rinnovo del suo contratto che scade nel 2024. La Roma segue la situazione ma per convincere il difensore servirà un contratto da top player e una cifra da circa 40 milioni da versare nelle case napoletane. I giallorossi potrebbero inserire nella trattativa Veretout che da tempo piace agli azzurri.

Gli altri nomi

Più fattibile è la pista che porta a Senesi. L'argentino avversario dei giallorossi nella finale di Conference League è piaciuto molto e ha disputando una buona partita limitando bene Abraham con una serie di interventi tutt'altro che banali. La Roma segue anche Theate che ben si è distinto in questa sua prima stagione in Serie A. Il difensore belga classe 2000 di proprietà del Bologna che lo riscatterà per 6,5 milioni dall'Ostenda ha collezionato 31 presenze e 2 gol, fra cui il primo alla Lazio. Attenzioni rivolte in Premier League al Manchester United. Dai Red Devils, Mou monitora Bailly (28 anni) finito ai margini della squadra. Col contratto in scadenza nel '94, il difensore potrebbe lasciare l'Old Trafford a prezzo di saldo. Mou ha già allenato l'ivoriano ai tempi del Man United e lo ha schierato ben 66 volte (sulle 113 presenze totali del difensore con la maglia del club inglese).

Si segueono anche il difensore centrale marocchino Achraf Dari 23 anni del Wydad AC e In Bundesliga si guarda al Bayer Leverkusen precisamente a Hincapie nazionale ecuadoriano classe 2022.