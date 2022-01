Calciomercato Roma: torna di moda Herrera

Continua la ricerca di un centrocampista in casa Roma. Tiago Pinto prosegue il suo casting per il tuttocampista da regalare a José Mourinho. Alla lista si aggiunge un "nuovo-vecchio" nome in casa giallorossa, ovvero Hector Herrera.

Occasione Herrera

Hector Herrera, 31 anni, è un'occasione di mercato. Il centrocampista messicano, è in scadenza con l'Atletico Madrid il prossimo giugno e i colchoneros non sembrano intenzionati a proporre un rinnovo. Alla sua terza stagione a Madrid, il messicano non sta trovando molto spazio e conta soltanto 11 presenze fra Liga e Champions League. Herrera, rappresenta il centrocampista ideale ricercato dalla Roma e da Mou: gicoatore di sostanza, di esperienza internazionale che ha vinto titoli in Spagna, in Portogallo e con la nazionale messicana. A questo va aggiunto anche il prezzo abbordabile del cartellino, vista la scadenza ormai prossima del calciatore. Nella corsa ad Herrera (già vicino ai giallorossi diverse stagioni fa) gli avversari da battere per la Roma, sono il Porto ex squadra di Herrera che starebbe pensando a far tornare in terra lusitana il suo ex capitano e l'ingaggio superiore ai 3 milioni di euro.

Cessioni

L'arrivo di Herrera (o di un centrocampista nella lista di Pinto) è però legato alle cessioni. Su tutte quella di Gonzalo Villar, 23 anni. Lo spagnolo ai margini della rosa di Mourinho, ha diverso mercato all'estero (Spagna) ma anche in Italia. Su di lui infatti ci sono gli occhi della Sampdoria alla ricerca di un calciatore che possa sostituire Adrien Silva e dell'Inter che vede in lui il vice-Brozovic ideale.