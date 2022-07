Calciomercato Roma: Frattesi non si sblocca. Le alternative per il centrocampo

L'obiettivo del centrocampo della Roma è Davide Frattesi. La trattativa per riportare a Trigoria il centrocampista romano del Sassuolo però non si sblocca e allora i giallorossi studiani piani alternativi.

Sassuolo osso duro

Il Sassuolo non molla Frattesi. I neroverdi infatti non intendono fare sconti alla Roma. Dopo i passi in avanti delle scorse settimane con la chiave Volpato e il no a Bove da inserire nell'affare c'è stata una frenata. L'agente del calciatore, Riso, ha dichiarato che non ci sono aggiornamenti sulla trattativa e quindi resta ancora la distanza (quantificabile in 5 milioni di euro) fra giallorossi e neroverdi. Per il centrocampista classe '99 la Roma non intende andare oltre i 18 milioni di euro di cui 15 cash più il cartellino di Volpato valutato 3 milioni (con diritto di recompra per i giallorossi), più una prelazione a favore degli emiliani su uno fra Tripi, Missori e Falasca. Il Sassuolo ne chiede 23. Il calciatore spinge per vestire la maglia della Roma e ha già trovato l'accordo con i giallorossi per un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. Nel fine settimana sono previsti nuovi incontri fra le parti.

Le alternative a Frattesi

Vista la difficoltà a chiudere per Frattesi la Roma sta studiando altre piste. Il piano B si chiama Aouar ('98) dell'Olympique Lione e in scadenza con i francesi nel 2023. Per il centrocampista francese i giallorossi sono pronti a mettere sul piatto 18-20 milioni di euro. Altro giocatore che piace a Trigoria è Diego Demme, tedesco classe '91, in forza al Napoli. Per arrivare al centrocampista di Spalletti però sarà importante il futuro di Veretout, che vorrebbe rimanere in giallorosso ma che è sul mercato per la Roma. Altro nome monitorato da Tiago Pinto è quello di Lukic ('96) del Torino. Il giocatore piace per la sua duttilità ma Cairo spara alto chiedendo almeno 20 milioni di euro. Danilo classe 2001 del Palmeiras, potrebbe essere il colpo ad effetto per il centrocampo romanista. Vincitore già di due Cope Libertadores, il mediano brasiliano è stato offerto ai giallorossi ma la sua valutazione è importante: 20-25 milioni di euro. Attenzione a Torreira ('96) in uscita dall'Arsenal. L'uruguaiano dopo la stagione in prestito alla Fiorentina è tornato a Londra ma solo di passaggio e col contratto in scadenza nel 2023. Accostato alla Lazio, sul centrocampista c'è anche la Roma. Piace anche Douglas Luiz dell'Aston Villa. I Villains però sono bottega cara e chiedono per il brasiliano almeno 30 milioni di euro.