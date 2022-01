AS Roma Femminile: si sogna Valentina Giacinti

Mercoledì 5 gennaio 2022 la Roma Femminile, senza Elena Linari positiva al Covid, scenderà in campo a Latina (stadio Francioni alle ore 14:30) contro il Milan per la prima semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana. E proprio fra le rossonere milita il sogno di mercato della Roma, Valentina Giacinti.

Roma in pressing su Giacinti

Valentina Giacinti (classe 1994) è attaccante del Milan e della Nazionale Italiana. La numero nove rossonera è ai ferri corti con l'allenatore Ganz, con cui ha pure perso la fascia da capitano, ed adesso è pronta a dire addio al club milanese. Al Milan dal 2018, Giacinti ha vinto per tre volte la classifica marcatori di Serie A e nel 2019 è stata anche inserita nella squadra dell’anno dall’AIC, mentre in questa annata ha messo a segno 10 gol in 12 partite (spicca un poker alla Lazio). L'attaccante è seguita molto da vicino dalla Fiorentina e dalla Roma, con le giallorosse in prima fila. Il club capitolino ha già presentato ai rossoneri l'offerta sulla base di un prestito. L'arrivo di Giacinti in giallorosso darebbe alla squadra di Spugna uno sprint in più nella rincorsa alla Juventus capolista e a puntare all'ingresso in Champions League.

Sarà importante capire se Maurizio Ganz manderà in campo Valentina Giacinti nella delicata sfida contro quella che potrà diventare la sua futura squadra.