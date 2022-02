AS Roma Femminile: ufficiale l'arrivo di Mijatovic

La Roma femminile dopo la vittoria contro il Pomigliano, sostituisce immediatamente sul mercato Thaisa Moreno con Milica Mijatovic. La centrocampista serba sostituira la brasiliana che ha poco rescisso il contratto col club giallorosso.

Chi è Milica Mijatovic

Milica Mijatovic, è una centrocampista serba, la prima a vestire la maglia della Roma, classe 1991. La calciatrice ha firmato un contratto col la Roma fino a giugno 2022. Dopo tante esperienza in giro per l'Europa con presenze in Champions League e in Australia col Melbourne City con cui vince il campionato, Mijatovic era tornata a giocare andata a giocare in Svezia con l’Hacken con cui vince la Coppa di Svezia. Punto di riferimento del centrocampo della Serbia, Mijatovic con la maglia della sua nazionale ha totalizzato 42 presenze e 3 gol.

Alla Roma avrà il compito di sostituire la brasiliana Thaisa Moreno. Mijatovic che vestirà la maglia numero 8, nella scorsa stagione ha giocato con Beata Kollmats, anche lei arrivata in giallorosso in questa sessione di mercato.

Le parole di Mijatovic

Queste le prime parole in giallorosso di Mijatovic: “Sono orgogliosa e felice di essermi legata alla Roma, perché è un grande club con un futuro luminoso. Non vedo l'ora di iniziare e di aiutare la squadra nelle prossime partite”.