Calciomercato: Beata Kollmats è una nuova calciatrice della Roma Femminile

La Roma Femminile è molto attiva sul mercato. Dopo aver acquistato Haavi e Lind, il club capitolino ha annunciato l'acquisto di Beata Kollmats. L'annuncio è arrivato dopo la vittoria all'ultimo respiro contro l'Empoli al Tre Fontane, sotto gli occhi del vice-presidente della Roma, Ryan Friedkin.

Kollmats e la Roma

Kollmats, che andrà a sostituire Swaby che ha lasciato la Roma per un'esperienza in Usa, ha firmato un contratto che la lega ai giallorossi fino al 30 giugno 2023. "Sono onorata di entrare a far parte della Roma” sono state le prima parole della nuova calciatrice giallorossa.

Chi è Beata Kollmats

Svedese classe 1992, è un difensore centrale che può giocare sia in una difesa a 3 che 4. La calciatrice arriva dal Göteborg/Häcken FC ( 100 presenze e 7 gol dal 2010) di cui è stata negli ultimi tre anni capitano e con cui ha vinto la Coppa di Svezia (2011/2012) e la Supercoppa (2013). Vanta pure presenze nell’edizione 2021-22 della Women’s Champions League giocando 4 partite contro Benfica, Bayern e Lione.