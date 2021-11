Calciomercato Roma, Pinto punta Ceballos per il centrocampo

La sconfitta contro il Milan ha evidenziato le lacune della Roma fra cui l'organico. Mourinho non è soddisfatto della rosa e lo schierare continuamente la stessa formazione senza cambi, è un chiaro messaggio alla società .Ecco dunque che Tiago Pinto a gennaio cercherà di arrivare a un centrocampista. Il nome nuovo è quello di Dani Ceballos del Real Madrid.

Dani Ceballos chi è

Centrocampista spagnolo classe 1996, Ceballos è stato una stella della Spagna Under 21 con cui vinse un Europeo di categoria battendo l'Italia in finale e realizzando due reti. Nato come ala d'attacco, col tempo ha arretrato la sua posizione dividendosi fra il trequartista e il centrocampista centrale di qualità. Dopo due stagioni in prestito in Premier League all'Arsenal lo spagnolo è tornato al Real Madrid dove però non trova spazio.

La Roma punta al prestito

La Roma vuole approfittare della situazione di Ceballos finito ai margini del Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Galacticos non si opporebbero alla cessione dello spagnolo che ha il contratto in scadenza nel 2023, la Roma agirebbe con la formula del prestito. Pinto però dovrà convincare il 25enne che vorrebbe continuare a giocare nella Liga spagnola. Mourinho può essere la carta in più da giocare da Pinto per convincere lo spagnolo a trasferirsi nella Capitale.