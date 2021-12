Calciomercato AS Roma: il punto sulle cessioni

Prima di regalare il centrocampista richiesto da Mourinho, la Roma deve cedere. Ecco dunque che il lavoro di Tiago Pinto è incessante per piazzare più giocatori possibili ai margini del progetto giallorosso.

Quanti esuberi

Il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Diawara. Il guineano classe 1997, ha totalizzato 8 presenze in questa stagione e la Roma ha provato a cederlo, senza successo già la scorsa estate. Su di lui è forte l'interesse del Cagliari e alla Roma piace Nandez, quindi la situazione è da monitorare con attenzione. Altro giocatore in partenza da Trigoria è Villar (23 anni). Lo spagnolo nell'annata attuale è sceso in campo soltanto sei volte per un totale di 204 minuti. Letteralmente messo ai margini da Mou, Villar dopo aver rifiutato diverse offerte in estate per giocare con la maglia giallorossa, adesso sembra intenzionato a partire. Su di lui ci sono gli occhi diversi club della Liga, dal Valencia all'Elche, più timido in Serie A l'interesse dell'Inter alla ricerca di un vice-Brozovic. Altro giocatore in procinto di partire è Borja Mayoral. L'attaccante spagnolo (10 presenze e 1 gol in stagione) è in prestito dal Real Madrid. Sia il club spagnolo che il giocatore non sono contenti dell'impiego che ne sta facendo Mourinho ecco perchè si sta pensando ad un suo ritorno nella capitale spagnola e poi a un nuovo prestito. Piace in Premier League e in Italia alla Fiorentina. Altro calciatore fatto fuori da Mourinho è il giovane Reynolds. Tre presenze per un totale di 91 minuti, e più bocciature raccolte da Mou. Su di lui ci sono Club Brugge (avanti) e Hull City. Completa la lista degli spagnoli in partenza Carles Perez (16 presenze, 2 gol) che può tornare in Spagna.

In cerca di sistemazione anche Santon e Fazio fuori rosa e che pesano sulle casse giallorosse per i loro elevati ingaggi. Mentre per Darboe, Zalewski (piace molto al Pisa) e Felix Afena-Gyan si ragiona su dei prestiti.

Kumbulla

Capitolo a parte per Kumbulla (21 anni). L'albanese ha trovato spazio in questa stagione (13 presenze), anche grazie agli infortuni capitati a Smalling ma non è considerato incedibile, viste le sue prestazioni non esaltanti. Il difensore piace molto al Napoli e al Torino dove ritroverebbe Juric, ma anche a Fiorentina e Cagliari. L'idea della Roma è quella però di trattenerlo vista la non tanta scelta di Mou nel reparto, e i tanti impegni ravvicinati. Una sua cessione spingerebbe la Roma a cercare un difensore centrale, quando la priorità romanista resta il centrocampista. Il club capitolino prenderà in considerazione la cessione dell'ex Verona, soltanto davanti ad un'offerta irrinunciabile, ovvero sui 30 milioni di euro.