Calciomercato Roma: Under al Leicester, visite mediche per Milik. Dzeko-Juve, ci siamo

Il valzer delle punte nel calciomercato parte da Roma. Arek Milik ha infatti detto sì ai giallorossi. L'ha fatto al termine di una lunga giornata di incontri con gli agenti, fatta di tira e molla sull'ingaggio. Alla fine la quadra è stata trovata, secondo quanto filtra, sulla base di un quinquennale con base fissa che, con i bonus, può arrivare a superare i cinque milioni. Il bomber polacco sosterrà oggi le visite mediche e si metterà poi a disposizione di Fonseca. Al Napoli andranno 25 milioni di euro.

L'arrivo di Milik sblocca la trattativa che porterà Edin Dzeko alla Juve. Né la società, né il calciatore hanno parlato ufficialmente, ma la trattativa appare disegnata e il centravanti bosniaco destinato a Torino. Quindici i milioni di euro per la società di Friedkin, 7,5 i milioni per Dzeko per i prossimi due anni.

Non solo Dzeko in uscita. Anche Cengiz Under saluta Trigoria, destinazione Leicester. Prestito con obbligo di riscatto, fissato a 25 milioni di euro, la formula per l'affare. Per il turco pronte le visite mediche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Conti alla mano la Roma porta in rosa Milik e Kumbulla per un totale di 45 milioni di euro. Dzeko e Under porteranno a Trigoria più o meno la stessa cifra. Conti in pareggio e rosa più giovane.