Calciomercato Roma: Montiel e un esterno avanzato per accontentare Fonseca

Le lacune sono ben note e anche ieri contro l'Inter sono emerse. Un esterno destro e un trequartista che veda la porta per completare il giocattolo di Paulo Fonseca. Per la perfezione servirebbe poi una riserva di Spinazzola, ma per questo probabilmente se ne parlerà a fine mercato.

Per l'esterno destro gli occhi di Tiago Pinto sono tutti su Gonzalo Montiel. L'argentino classe 1997 milita nel River Plate potrebbe liberarsi dopo la semifinale di Coppa Libertadores. L'accordo sarebbe già stato trovato sulla base di 7 milioni e non appena il River capirà il proprio destino nella champions sudamericana, potrebbe giungere a Roma. Il 13 gennaio infatti si giocherà il ritorno con il Palmeiras e, visto lo 0-3 dell'andata, difficilmente il River passerà il turno. Se ciò dovesse accadere i tempi per l'arrivo di Montiel si allungherebbero a fine mese.

Per il trequartista, necessario vista la bocciatura di Carles Perez (sarà ceduto?), i nomi sono due: si tratta di Bernard dell'Everton e di El Shaarawy, cavallo di ritorno dalla Cina. Il primo è un pupillo di Fonseca che l'ha avuto in Ucraina. Con la squadra di Ancelotti potrebbe andare in porto lo scambio con il portiere Olsen, attualmente in prestito in Premier. El Sharawy invece vuole la Roma ed è disposto ad abbassarsi l'ingaggio. La sensazione però è che arriverà solo se saltasse Bernard.

Chi per fare il vice Spinazzola? Al momento, come detto, non è la priorità. Si guarda a Firenze da dove potrebbe arrivare, in prestito, Cristiano Biraghi in cambio di uno tra Juan Jesus e Fazio al momento fuori dai progetti di Fonseca. Da non escludere anche la pista Hysaj. L'esterno albanese non rinnoverà con il Napoli. Per l'estate è un profilo già opzionato dai giallorossi che potrebbero però accelerare per averlo subito. Dalla sua la duttilità su entrambe le fasce.