Calciomercato Roma: Fazio rescinde, Diawara e Danilo Pereira. Le ultime

Federico Fazio ha rescisso il contratto con la Roma. L'addio fra il difensore argentino e il club capitolino è ormai cosa fatta, manca solo l'annuncio ufficiale. Tiago Pinto lavora anche alla cessione di Diawara e studia il colpo last minute

Fazio-Roma addio

Fazio (34 anni) ha deciso di accettare la rescissione del contratto, con buonuscita di circa 1 milioni di euro, con la Roma. Il difensore argentino ritira anche la causa contro il club giallorosso con Fazio che chiedeva il pagamento dell'intero stipendio (circa due milioni di euro) e due milioni di euro di indennizzo. Il contratto del giocatore con la Roma era in scadenza il prossimo 30 giugno, con la rescissione la Roma risparmia i soldi dell'ingaggio pesante del difensore. Fuori rosa, Fazio saluta la Roma dopo 169 presenze e 2 gol. Si attende l'annuncio ufficiale della rescissione consensuale e poi Fazio potrà firmare con la Salernitana.

Dopo il turno di Fazio, Tiago Pinto darà un'accelerata per la rescissione di Santon e la cessione di Diawara. Il centrocampista africano ha detto sì al trasferimento e vuole il Valencia. I giallorossi aspettano l'offerta ufficiale del club spagnolo per il prestito oneroso con diritto di riscatto.

Sprint finale

Prende quota il nome di Danilo Pereira. Il centrocampista portoghese, classe 1991, è stato offerto dal Psg alla Roma. Il mediano, ingaggio da 2,5 milioni di euro, non fa impazzire Mourinho, che però lo accoglierebbe a Trigoria per sfruttare la sua esperienza internazionale per questo seconda parte di stagione. Tiago Pinto è pronto all'operazione a due condizioni: la cessione di Diawara e il prestito secco o al massimo con diritto di riscatto senza obbligo. Questo perchè la Roma cerca un regista. Ecco perchè il nome caldo è quello di Xhaka dell'Arsenal, ma per lo svizzero i tempi sono troppo stretti. Si farà un tentativo più concreto per giugno. Si allontanano Nandez del Cagliari e Grilliitsch dell'Hoffenheim anche perchè l'austriaco ha il contratto in scadenza a giugno e la via del prestito non è praticabile.