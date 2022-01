Calciomercato Roma: proposto Danilo Pereira, Diawara e Fazio in uscita. Ecco il punto

Tiago Pinto studia il terzo colpo di mercato della Roma. Si lavora per un rinforzo in mezzo al campo dove è stato proposto Danilo Pereira, ma prima bisogna sfoltire la rosa.

Pereira e i nomi per il centrocampo

Nelle ultime ore Danilo Pereira, portoghese 30 anni, è stato proposto alla Roma. Il mediano però non convince nè Mourinho nè Tiago Pinto. Lo Special One cerca un regista, non un centrocampista di rottura. E poi pure il costo, con i parigini che chiedeno almeno 15 milioni di euro. Tramontata l'opportunità Moutinho, Mourinho pensa sempre a Xhaka. Lo svizzero è l'obiettivo principale e i giallorossi lo prenderebbero con la formula del prestito col diritto di riscatto, ma prima i Gunners hanno bisogno di un sostituto. Più lontano Kamara su cui è forte il Manchester United. Nandez non convince più di tanto. Ndombele piace ma l'ingaggio è proibitivo.

Per l'attacco la Snai punta su Icardi (28 anni). L'ex Inter, ora in forza al Psg è ai margini del club francese ma il suo ingaggio 12 milioni (lordi) a stagione, chiudono ogni possibile discorso. Non c'è nessuna trattativa fra Roma e Paris Saint-Germain.

Capitolo cessioni

Oggi Fazio (34 anni) può trovare l'accordo per la risoluzione del contratto con la Roma. Il difensore argentino è virtualmente un calciatore della Salernitana ma prima deve svincolarsi dai giallorossi. Diawara si è deciso a dire addio al club capitolino. Il guineano ha tante offerte ora tocca a lui scegliere. Sul mediano africano ci sono Venezia e Sampdoria in Serie A, il Galatasaray e tre squadre francesi con la Roma aperta alla formula del prestito con diritto di riscatto (intorno agli 8 milioni di euro). La sua cessione darebbe lo sprint alla Roma per buttarsi sul mercato. Su Carles Perez ci sono diversi club spagnoli, ma l'ex Barcellona resterà a Roma almeno fino al termine della stagione.