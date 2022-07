Nettuno: arriva Paolo Loria

Continua gli importanti movimenti di mercato in casa Nettuno. La formazione verdeazzurra infatti ha annunciato un nuovo acquisto. Questa votla il rinforzo è arrivato nell'attacco di mister Panicci.

Torna Loria

Dopo i rinfrozi in difesa e centrocampo con Scardola e Pallocca il Nettuno si è mosso pure in attacco. Il parco attaccanti di mister Panicci infatti si allarga con l'arrivo di Paolo Loria. L'attaccante torna infatti al Nettuno dopo aver passato l'ultima stagione in Eccellenza al Sezze realizzando 11 gol.

Questo il comunicato del club nettunense: "Siamo felici di dare il bentornato a Paolo Loria. Infatti si tratta di un ritorno per l'attaccante, che l'anno scorso era in forza al Sezze in Eccellenza. Con suoi 11 goal della passata stagione, Paolo ha dimostrato sicuramente di essere un attaccante di categoria e siamo sicuri darà il giusto apporto alla squadra. Forza Nettuno".