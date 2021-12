Colpi Nettuno: arrivano Ronci e D'Amanzo

Doppio colpo di mercato per il Nettuno. Infatti la squadra di mister Panicci, seconda alle spalle del Palocco nel Girone C, per il mercato invernale ha chiuso due colpi di grande esperienza il centrocampista Omar D'Amanzo e il difensore Andrea Ronci.

Chi è D'Amanzo

Omar D'Amanzo classe 1991 è un centrocampista pugliese di grande esperienza. Cresciuto nelle giovanili del Lecce è arrivato fino alla Primavera del club pugliese. Nella sua carriera vanta diverse presenze in Serie D con le maglie di Matera, Brindisi e Grottaglie. Nel Lazio ha militato nell'Indomita Pomezia, CsP, Falasche e Virtus Ardea.

Chi è Ronci

Andrea Ronci, è un terzino destro classe 2002. Il ragazzo nato proprio a Nettuno è cresciuto nelle giovanili della Lazio. Poi passa al Padova e successivamente al Sudtirol in Serie C con cui festeggia l'esordio tra i professionisti in Coppa Italia. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie dell'Adriese in Serie D e dell'Unipomezia in Eccellenza.