Calciomercato: Giulia Ferrandi è una nuova calciatrice della Lazio Women

La Lazio Women, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, ha ufficializzato l'acquisto di Giulia Ferrandi dal Pomigliano, il secondo colpo delle biancocelesti dopo quello di Ogonna Chukwud. La centrocampista classe 1992 vanta esperienze anche in Inghilterra al West Ham e al Watford.

Chi è Giulia Ferrandi

Centrocampista 29enne, orginaria di Bergamo, ha iniziato la sua carriera nell’Atalanta per poi passare al Brescia dove ha vinto una Coppa Italia (2011/2012). Dopo l'esperienza in Inghilterra con le maglie di West Ham e Watford, torna in Italia dove nell'annata 2016/2017 vince il campionato e la Coppa Italia con la maglia della Fiorentina. Poi il passaggio al Florentia in Serie B vincendo il campionato. Nell'estate del 2020 passa al Pomigliano dove milita fino al trasferimento alla Lazio.

Il contratto con la Lazio Women

Giulia Ferrandi ha firmato un contratto che la legherà alla Lazio Women fino al 30 giugno 2023.

Le parole di Giulia Ferrandi

Queste le prime parole di Giulia Ferrandi da calciatrice biancoceleste su Instagram: "Felice ed emozionata di entrare a far parte di questo club storico e di mettermi a disposizione della squadra. Entrare a stagione iniziata non è mai semplice ma cercherò di dare il mio contributo per ogni obiettivo prefessiato. Un doveroso ringraziamento ad Emmanuel e alla sportmgtch per essermi stati vicino in questi giorni e per avermi supportato (e sopportato) sin dal primo giorno. Avanti tutta!”