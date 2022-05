Calciomercato Lazio: asse caldo col Verona. Ecco i nomi in ballo

Lazio-Verona asse caldo. Infatti i due club stanno trattando diversi calciatori che nella prossima finestra di mercato potrebbero trasferirsi nella Capitale. A confermarlo è stato lo stesso presidente dei veneti.

Le parole di Setti

Setti, presidente del Verona, ha confermato parlando in una nota radio capitolina, che con la Lazio si sta lavorando su una, due operazioni di mercato. "La possibilità di fare un’operazione con la Lazio c’è e anche in percentuale abbondante. Forse anche due". Queste le parole del presidente del Verona che apre così a diversi scenari di mercato.

Casale obiettivo numero uno

Uno degli obiettivi dichiarati è Casale classe 1998. La Lazio segue da gennaio il difensore e ha provato già nella sessione invernale a portarlo nella Capitale ma senza successo. I biancocelesti offrono 10 milioni di euro, il Verona ne chiede 15. C'è ancora distanza. L'affare si potrebbe complicare perchè negli ultimi giorni per il difensore si è inserita pure la Roma. Si prospetta un derby di mercato infuocato.

Gli altri affari

La Lazio è pronta a blindare Zaccagni, diventato un titolarissimo di Sarri. L'esterno è arrivato in biancoceleste alla fine dell'ultima finestra estiva di mercato con la formula del prestito gratuito con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro. Considerato chiuso il colpo e Zaccagni totalmente biancoceleste, la seconda operazione nominata da Setti difficilmente riguarderà Simeone (17 gol in stagione). Il cholito alla Lazio non avrebbe il posto da titolare, chiuso da Immobile e difficilmente dunque potrebbe trasferirsi. Si potrebbe discutere invece per Lasagna classe 1992, che potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Immobile come punta centrale oppure da esterno. Per quanto riguarda il centrocampo i fari si accendono su Ilic (classe 2001). Il centrocampista serbo, scuola Manchester City, è un prezzo pregiato dell'Hellas Verona e ricoprirebbe bene il posto lasciato scoperto da Leiva nel centrocampo biancoceleste. Non ha il gol del sangue (uno in questa stagione) ma si fa apprezzare in fase di costruzione e di aiuto alla difesa. Il Verona lo pagò dal Man City 7,5 milioni di euro, il suo valore ora è quasi raddoppiato.