Calciomercato Lazio, le trattative dell'ultimo giorno di mercato: tutti gli aggiornamenti

Ultime ore di mercato. La Lazio sta accelerando le sue operazioni per regalare a Maurizio Sarri un paio di rinforzi per la seconda parte di stagione. I biancocelesti cercano un difensore e un attaccante.

Gli obiettivi

Per l'attacco l'obiettivo principale è Miranchuk (26 anni). Il fantasista russo dell'Atalanta è il calciatore che Sarri considera ideale per la Lazio. Per il tecnico, Miranchuk sarebbe un ottimo vice-Immobile (da falso nueve) ma darebbe un'alternativa in più sull'esterno. L'Atalanta ha aperto alla sua cessione, visti gli ultimi arrivi. La Lazio propone il prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il calciatore, infortunatosi (e disponibile fra circa un mese) proprio contro la Lazio prima della sosta, sarebbe disponibile al trasferimento. In questa stagione Miranchuk ha collezionato 13 presenze e 1 gol.

Per l'attacco le alternative sono Cabral (23 anni) dello Sporting Lisbona. Il centravanti capoverdiano non sta trovando molto spazio e vorrebbe cambiare aria. La Lazio lo prenderebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. L'alternativa low cost si chiama Lasagna del Verona.

Per la difesa, tramontano Dijks e Ghoulam (per l'algerino si riproverà in estate da svincolato). Sempre attuale invece il nome di Casale. Il difensore (23 anni) dell'Hellas Verona sembrava destinato alla Lazio, ma nelle ultime ore l'affare sembra a rischio. La volontà del Verona è quello di trattenerlo almeno fino al termine della stagione, i biancocelesti lo vogliono subito. Le due società stanno trattando. Fra calciatore e Lazio c'è già l'accordo per un quadriennale a 1,3 milioni di euro a stagione.

Kamenovic (21 anni) sarà tesserato nelle prossime ore e la Lazio corrisponderà al Cukaricki 2,5 milioni di euro promessi la scorsa estate.

Cessioni

Dopo l'ufficialità delle cessioni di Vavro e Jony, in casa Lazo si aspetta quella di Muriqi. Il kosovaro è volato in Spagna, al Maiorca, lo scorso sabato ma ancora non sono arrivate notizie. La trattativa dovrebbe andare a buon termine, con la formula del prestito oneroso (circa 1 milione di euro) con diritto di riscatto a 12. Per l'annuncio si attende la fine delle visite mediche.