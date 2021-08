Calciomercato Lazio, le trattative dell'ultimo giorno di mercato: tutti gli aggiornamenti

Tutte le trattative della Lazio in questo ultimo giorno di calciomercato.

Ultimo giorno di calciomercato. La Lazio è alla ricerca di un esterno d'attacco dopo che è sfumato Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte.

Obiettivi

Mattia Zaccagni (26 anni) è l'obiettivo della Lazio. Saltata la trattativa per Kostic, il club capitolino si è buttato sull'esterno del Verona. Per portarlo nella Capitale serviranno 10 milioni di euro (8+2 di bonus). La trattativa può decollare appena l'Hellas Verona troverà un sostituto. Su Zaccagni si è inserita pure l'Atalanta. I nerazzurri di Bergamo sfidano i biancocelesti nella corsa all'esterno.

Per Brekalo, piano di riserva low cost della Lazio si è mosso il Torino. La Lazio punta ancora a Zaccagni.

Continuano le difficoltà per arrivare a Zaccagni. Per la Lazio spunta pure il nome dell'ex biancoceleste Keita. Il classe '95 di proprietà del Monaco ha vesto la maglia laziale dal 2013 al 2017 collezionando 137 presenze e 31 gol.

Cessioni

Kiyine (23 anni) è passato al Venezia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Djavan Anderson è andato al Cosenza con la formula del prestito secco.

Fares è sempre più vicino al Genoa. Lotito per cedere l'esterno chiede 7 milioni di euro. In rossoblu andrà pure Caicedo per cui manca solo l'annuncio. L'attaccante andrà al Genoa a titolo definitivo, con il club ligure che verserà nelle casse biancocelesti 2 milioni di euro. Caicedo firmerà un triennale con la squdra di Ballardini.