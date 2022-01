Calciomercato Lazio: continua la caccia al vice-Immobile. In corsa c'è Zaza

La Lazio continua la ricerca del centravanti di scorta. Un profilo entrato nel mirino di Tare e Lotito è quello di Simone Zaza del Torino. Prima però di affondare il colpo, la Lazio deve risolvere il problema legato all'indice di liquidità.

Piace Zaza

Simone Zaza, classe 1991, è un calciatore che piace alla Lazio. In forza al Torino, l'attaccante ha collezionato in questa stagione otto presenze (7 in Serie A e 1 in Coppa Italia) ed ha il contratto in scadenza nel 2023 con un ingaggio di 1,5 milioni di euro a stagione. Cairo per evitare quello che sta succedendo con Belotti (scadenza nel 2022 e niente rinnovo) e quindi per non perderlo a zero è disposto a trattare la cessione del suo numero sette. Alla Lazio, Zaza ricorprirebbe il ruolo di vice-Immobile con cui ha giocato in Nazionale e sarebbe un sostituto di esperienza internazionale (ha militato in Spagna al Valencia e in Inghilterra con presenze in Premier League al West Ham) e che in Serie A vanta 41 gol in 178 presenze. Nell'affare Zaza potrebbe rientrare pure Lazzari, in uscita dalla Capitale e apprezzato dal Torino di Juric sempre alla ricerca di esterni a tutta fascia.

Sull'attaccante granata c'è da battere la concorrenza del Venezia che offirebbe a Zaza un ruolo da titolare.

Cessione Muriqi

Prima di puntare sul nuovo centravanti di scorta, la Lazio deve cedere Muriqi. Il 27enne alla sua seconda stagione in biancoceleste ha deluso raccogliendo soltato due gol in 48 presenze. Per sostituire Immobile, Sarri sta preferendo Felipe Anderson (nel ruolo di falso da nueve) al kosovaro ormai relegato ai margini della rosa. Sull'attaccante è forte però l'interesse dell'Hull City. Il club che milita nella Championship (Serie B inglese, ndr) sta cambiando proprietà passando nelle mani di un imprenditore turco Acun Illicali, amico di Muriqi. L'Hull City è pronto a prendere Muriqi con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di salvezza da parte del club. Lotito non gradisce la formula, perchè vorrebbe monetizzare subito con una cessione a titolo definitivo dopo aver speso 17,5 milioni nel 2020 per l'acquisto di Muriqi dal Fenerbahce.