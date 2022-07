Calciomercato Lazio: Sarri non si ferma, vuole Ilic

Maurizio Sarri non si accontenta. Dopo i tanti colpi di mercato messi a segno dal Lotito, adesso il tecnico chiede ancora uno sforzo per alzare il livello della Lazio.

Sarri vuole Ilic

Sarri ha fatto una richiesta precisa a Lotito: Ilic. L'idea della Lazio era quella di andare sul centrocampista del Verona in caso di partenza di uno fra Luis Alberto o Milinkovic-Savic, ma Sarri lo vuole a prescindere dalle cessioni dei big. Per i due le offerte latitano. L'unica è arrivata per lo spagnolo dal Siviglia (16 milioni di euro) ma è stata ritenuta troppo bassa, e gli spagnoli hanno dirottato su Isco. Sarri vorrebbe completare le coppie di centrocampo (Cataldi-Marcos Antonio, Luis Alberto-Basic) con Ilic che sarebbe il primo cambio di Milinkovic, titolare indiscusso, visto che Akpa Akpro è fra i cedibili. Ilic darebbe garanzie al tecnico sul piano del turnover e con la sua tecnica fornirebbe ulteriore qualità al centrocampo e in generale alla manovra biancoceleste. Per questa ragione ha superato nelle preferenze lo svincolato Vecino ('91).

La mossa della Lazio

Lotito tentenna dop gli oltre 40 milioni spesi fino ad oggi. I buoni rapporti fra Lazio e Verona dopo gli affari Cancellieri, Casale e Zaccagni sono buoni. I veneti hanno lasciato alla Lazio un canale preferenziale per Ilic ma Setti non è propenso a fare sconti. Il serbo è valutato fra i 15 e 20 milioni di euro. Costi importanti senza la cessione di un big, che la Lazio difficilmente potrà permettersi. Il Verona però è pronto ad aprire per un prestito con obbligo di riscatto. Prima di agire, Lotito punta a racimolare un discreto gruzzoletto cedendo diversi esuberi da Akpa Akpro ad Acerbi (in rottura con l'ambiente da tempo e chiuso dai nuovi Romagnoli-Casale-Gila) e Muriqi tema della discordia col Bruges.

I numeri di Ilic

Ilic (classe 2001) è un centrocampista serbo in forza al Verona. Mancino puro, molto forte tecnicamente, non propenso al gol, è cresciuto nella Stella Rosa nel 2018 passa al Manchester City con cui però non gioca nessuna partita. Prima di approdare al Verona gioca in prestito al Zemun e poi al Nac Breda. Nel 2020 giunge in Italia all'Hellas Verona (che lo riscatta nel 2021). Con i veneti ha collezionato 63 presenze e 5 gol.