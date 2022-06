Calciomercato Lazio: Sarri a caccia di terzini, tutti i nomi

La Lazio è ancora alla ricerca del suo primo colpo di mercato. La priorità è la difesa, portiere compreso. Nel reparto difensivo la dirigenza laziale valuta anche l'acquisto di un terzino sinistro ruolo in cui la squadra di Sarri ha sofferto molto nell'ultima stagione.

Problema terzini

Il terzino sinistro è stato un tallone d'Achille della Lazio di Sarri. Il tecnico aveva scelto il suo fedelissimo Hysaj (classe '94) ma l'albanese ha deluso (anche a destra, ndr) e ora dopo appena una stagione con 38 presenze potrebbe lasciare Formello. Non meglio è andata a Marusic ('92) che comunque ha rinnovato e si è adattato in una posizione non sua. Kamenovic (2000) mai preso in considerazione e Radu (35 anni) non più adatto a ricoprire quella posizione. Ecco dunque che l'arrivo di un terzino sinistro sarebbe da prendere in considerazione.

Emerson prima scelta

Il primo nome nella lista della Lazio è quello di Emerson Palmieri, classe 1994. L'ex Roma ,di proprietà del Chesea e che ha giocato in prestito al Lione nell'ultima stagione ha già annunciato che farà ritorno ai Blues ma non sa se resterà a Londra. Il campione d'Europa. Sarri conosce bene il terzino avendolo allenato ai tempi del Chelsea (27 presenze) e apprezza la sua sua tecnica e la sua spinta sull'esterno. Inoltre Emerson ha diversa esperienza avendo giocato nei palcoscenici più importanti del panorama calcistico internazionali vincendo sia col club che con la Nazionale di Mancini. La Lazio dovrebbe garantire al terzino un ingaggio intorno ai 2,5 milioni di euro col Chelsea che lo valuta circa 15 milioni.

Tutti i nomi

Ghoulam ('91) a parametro zero potrebbe essere un'occasione con Sarri che ha già allenato il calciatore (93 presenze) sarebbe pronto ad accoglierlo a Formello ma i dubbi sulle sue condizioni fisiche rimangono. Tantochè il calciatore sarebbe pensando pure ad un precoce ritiro. Altri nomi sulla lista biancoceleste sono quelli di Parisi e Birindell. Il primo classe 2000 dell'Empoli si è fatto conoscere nel campionato appena terminato all'Empoli. Giovane e propositivo piace molto a Sarri. Il club toscano lo valuta 10 milioni di euro, troppi per la Lazio che vuole abbassare le pretese insernedo una contropartita Kamenovic o Raul Moro oppure optare per prestito con obbligo di riscatto. Il secondo è un figlio d'arte, classe '99 del Pisa ed è valutato intorno ai 5 milioni di euro. Alternativa low cost può essere Kyriakopoulos classe '96 del Sassuolo. All'estero si guarda in Spagna Javi Galan (27 anni) del Celta Vigo ma costa intorno ai 10 milioni e Schulz (classe '93) del Borussia Dortmund valutato circa 5 milioni di euro.