Calciomercato Lazio: il punto sulla trattativa Romagnoli

Alessio Romagnoli è il nome caldo in casa Lazio per la rifondazione estiva. Il club biancoceleste punta forte sul capitano del Milan per dare continuità al progetto Sarriano ma la trattativa sta trovando degli ostacoli.

Ostacolo Raiola

I dettagli fanno la differenza. Proprio su questi la trattativa per portare a parametro zero Romagnoli dal Milan allla Lazio sta trovando delle difficoltà. Il calciatore, tifoso dichiarato dei biancocelesti, ha trovato l'accordo sull'ingaggio, di poco superiorare ai tre milioni di euro, con Claudio Lotito. I problemi riguardano le commissioni da garantire all'entourage del calciatore ovvero a Mino Raiola. Il noto procuratore chiede una cifra importante per l'affare e non ha trovato l'accordo con il patron biancoceleste. A questo si aggiunge anche il nodo legato al bonus al momento della firma da corrispondere al difensore.

Romagnoli vuole la Lazio

Romagnoli vuole la Lazio. Il difensore di Anzio classe 1995, sogna di vestire la maglia biancoceleste tanto da abbassarsi l'ingaggio pur di giocare con la sua squadra del cuore. Il capitano milanista ha rifiutato il rinnovo col Milan e anche altre offerte come quella della Juve, per la Lazio. Sarà fondamentale anche la sua volontà per la buona riuscita dell'operazione. Nella Capitale Romagnoli ha già giocato per due stagioni ma con la Roma collezionado 14 presenze. Il suo sogno è calcare il manto dell'Olimpico con la sua Lazio.