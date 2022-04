Calciomercato Lazio: frenata per Romagnoli. Ecco le alternative

La Lazio, fra la bufera Acerbi e la contestazione dei tifosi, lavora sul campo e sul calciomercato indirizzato verso i parametri zero. L'obiettivo numero uno rimane Alessio Romagnoli, ma la trattiva per il centrale del Milan ha subito una brusca frenata.

Romagnoli frena

La trattativa fra Romagnoli e la Lazio si è raffredata negli ultimi giorni. Il difensore in scadenza col Milan a giugno, lascerà Milanello per una nuova avventura. Romagnoli, dichiarato tifoso della Lazio, sogna di giocare con la sua squadre del cuore ma non è semplice. Il punto focale è l'ingaggio (e le commissione all'entourage del difensore, Raiola). Lotito ha proposto al centrale ex Roma un ingaggio di 2,2 milioni di euro, Romagnoli ne chiede almeno 3 di base fissa. Un taglio importante del capitano del Milan, per vestire la maglia laziale visto che in rossonero ne percepisce quasi 6 di milioni. Per arrivare a Romagnoli servirà uno sforzo del presidente Lotito che al momento non sembra intenzionato ad alzare la sua offerta. Sui social il difensore del Milan ha negato di aver detto di "essere pronto ad andare subito alla Lazio" come era trapelato nelle ultime ore.

Le alternative

Viste le difficoltà a chiudere per Romagnoli, la Lazio si guarda attorno alla ricerca di valide alternative. Sarri vorrebbe un suo ex pupillo, Daniele Rugani (classe '94) di proprietà della Juventus e allenato dal tecnico sia all'Empoli che in bianconero. Non facile strappare il difensore ai bianconeri (che lo valutano fra i 15 e i 20 milioni) visto che Allegri ha alta considerazione del difensore e viste le condizioni di Chiellini. Nome più abbordabile invece Ferrari (classe '91) del Sassuolo. Il suo mancino, la sua abilità di avviare l'azione, e il prezzo non elevato del cartellino (6-7 milioni) rendono il difensore neroverde un serio candidato a prendere il posto di Acerbi destinato ad un'inevitabile partenza. Piace sempre Nicolò Casale (classe '98). Sul gioiellino del Verona però c'è grande bagarre e il prezzo del suo cartellino è destinato a lievitare. Piace anche il belga Theate (classe 2000) del Bologna, valutato circa 15 milioni di euro. Nicolas Nkoulou (classe '90) camerunense di proprietà del Watford è un'alternativa a parametro zero. L'ex Torino si era fatto ammirare in maglia granata prima di avere un calo importante. Alla Lazio potrebbe rilanciarsi. Tare segue Josip Sutalo, centrale della Dinamo Zagabria e della Croazia U21, è un 2000 ma Sarri preferirebbe un giocatore già affermato. Sempre all'estero si segue Wout Faes (classe '98) difensore belga del Reims già nel giro della nazionale