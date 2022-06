Calciomercato Lazio: Casale, Romagnoli, Carnesecchi tutti aspettano Lotito

Non ci sono solo Sarri e il tifo biancoceleste ad aspettare le mosse di mercato di Claudio Lotito. Infatti Alessio Romagnoli e Nicolò Casale, ma anche Carnesecchi, aspettano la mossa del patron della Lazio per vestire la maglia biancoceleste.

Casale e Romagnoli in attesa

Il rischio beffa è dietro l'angolo per la Lazio. I biancocelesti da tempo seguono Romagnoli e Casale per rinfondare una difesa ridotta all'osso fra cessioni e partenze a parametro zero. Il capitano del Milan sta attendendo l'affondo decisivo di Lotito, tenendo lontano le lusinghe d'oro del Fulham che offre un contratto di 4 milioni di euro al difensore. Il rossonero (ultimo giorno al Milan per lui) però tentenna perchè sogna di vestire la maglia della Lazio sua squadra del cuore. Per farlo l'ex Roma, è disposto pure ad abbassare le sue pretese di ingaggio e per questo chiede a Lotito 3 milioni di euro (più eventuali bonus), il patron biancoceleste non offre più di 2,7 milioni. Inoltre l'operazione è legata all'uscita di Acerbi. Senza la partenza del 33, Lotito non affonda per Romagnoli.

Col Verona i contatti riguardano diversi calciatori. Dopo Cancellieri infatti, la Lazio da tempo desidera Casale ('98). Il difensore vuole la Lazio e per questo ha detto no al Monza, dopo che il club lombardo aveva trovato l'accordo con l'Hellas Verona. Il rifiuto di Casale è dovuto al fatto che il difensore dei veneti desidera vestire la maglia biancoceleste ma la distanza fra Lazio e Verona sul cartellino è ancora ampia. I gialloblu hanno abbassato le proprie richieste e valutano il difensore circa 10 milioni di euro, la Lazio 8 al massimo. Le due parti lavorano ancora, con il Verona che starebbe valutando l'opportunità della cessione in prestito ma soltanto inserendo l'obbligo di riscatto.

Carnesecchi like social

Sulla stessa barca di Romagnoli e Casale, c'è il portiere Carnesecchi. La Lazio è senza un portiere titolare dopo l'addio di Strakosha e l'obiettivo numero uno è proprio l'estremo difensore classe 2000. Carnesecchi però si è operato causa infortunio e per questo la Lazio spinge per uno sconto da parte dell'Atalanta, proprietaria del cartellino. I bergamaschi valutano il portiere 18 milioni di euro, i biancocelesti sono pronti ad offrirne 15 di cui 12 fissi e 3 di bonus. La distanza c'è ma la Lazio punta sulla voglia di Carnesecchi di raggiungere Sarri come testimoniato da un like social del calciatore.