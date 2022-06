Calciomercato Lazio: ritorno di fiamma per Torreira

Con l'addio di Lucas Leiva il ruolo di regista nella Lazio di Sarri resta scoperto, col solo Cataldi disponibile. A Formello ecco che allora torna di moda Lucas Torreira dopo la brusca rottura con la Fiorentina e il ritorno poco gradito, e di passaggio, all'Arsenal.

Torreira vecchio pallino

Lucas Torreira (classe 1996) per Sarri rappresenta il Jorginho dei tempi del suo Napoli. Torreira è il regista ideale per Sarri: abile in fase di costruzione, rapido di testa e di gambe, funzionale e aggressivo nel recupero palla, bravo negli inserimenti e anche nel battere i piazzati. Inoltre conosce bene il campionato italiano avendo già giocato in Italia con più maglie. Già la scorsa estate l'allenatore biancoceleste aveva mandato richiesta alla dirigenza di acquistarlo ma le richieste dell'Arsenal erano alte e allora non se ne fece più nulla, col regista che poi virò sulla Fiorentina.

Torreira occasione

Nell'ultima stagione a Firenze Torreira ha disputato un'ottima stagione ma la Viola non ha riscattato l''uruguaiano dai Gunners causando una brutta frattura fra il calciatore e l'ambiente fiorentino. A Londra il centrocampista è solo di passaggio e l'Arsenal lo ha messo in vendita. Inoltre la formazione di Arteta sa di non poter tirare troppo il prezzo del cartellino perchè Torreira è ad un anno dalla scadenza (giugno 2023). La Lazio potrebbe portarsi in casa il centrocampista per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro. L'uruguaiano è l'alternativa della Lazio a Maxime Lopez (24 anni) del Sassuolo che a Sarri piace molto ma che costa tanto.

I numeri di Torreira

Nella Fiorentina di Italiano, Torreira ha collezionato 35 presenze mettendo a segno 5 gol. Dopo l'addio al veleno alla Viola, e il ritorno all'Arsenal (89 presenze) dove arrivò nel 2018, Torreira lascerà Londra per trovare continuità e non perdere il posto in nazionale per il mondiale in Qatar. In Italia si è fatto conoscere prima a Pescara in Serie B e poi alla Sampdoria in Serie A.