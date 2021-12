SS Lazio: Sarri convince Lotito, annunciato il rinnovo. Ecco il piano per il mercato biancoceleste

"Maurizio Sarri è un uomo che nel calcio può fare la differenza. Ho dato mandato al segretario per rinnovare il suo contratto di altri due anni". Ha parlato così Claudio Lotito alla cena natalizia della Lazio organizzata al The St. Regis Rome, hotel cinque stelle a due passi da Piazza della Repubblica. Il numero uno della Lazio, ha annunciato in questo modo la volontà di rinnovare il contratto al suo allenatore e sta già pensando alle manovre di mercato per rinforzare la rosa.

Il contratto di Sarri

Nonostante i risultati non esaltanti e il nono posto in classifica, Sarri è riuscito a convincere Lotito a puntare sul prolungamento. L'attuale contratto, lega il tecnico alla Lazio fino al 2023, con ingaggio da tre milioni a stagione più bonus. Il rinnovo vedrà Sarri sulla panchina biancoceleste per altri due anni, fino al 2025. Una mossa importante per il presidente laziale che si fida ciecamente del suo tecnico nonostante l'andamento altalenante di questa prima metà di stagione.

Il calciomercato della Lazio

Dopo la fiducia totale verso Sarri, ora Lotito punta ad accontentare il tecnico per quanto riguardo il mercato. Le priorità in casa Lazio sono due: un difensore centrale e un attaccante.

Per la difesa i nomi sono due: Daniele Rugani, 27 anni di proprietà della Juventus e Gian Marco Ferrari, 29 anni capitano del Sassuolo. Il bianconero è stato già allenato da Sarri ai tempi di Empoli dove giocò le sue migliori stagioni e proprio alla Juve, mentre il neroverde per stile di gioco e abilità in fase di costruzione rappresenta il prototipo del difensore che cerca Sarri. La pista Rugani sembra la più percorribile nell'immediato visto che il difensore alla Juve sta trovando pochissimo spazio.

Per l'attacco invece si guarda all'estero. L'obiettivo biancoceleste è il norvegese Erik Botheim, 21 anni in forza al Bodo/Glimt. L'attaccante è salito alla ribalta internazionale grazie alle prestazioni e ai gol in Conferene League contro la Roma di Mourinho. In generale Botheim, col Bodo/Glimt ha totalizzato 22 gol in 46 presenze. Il suo contratto è in scadenza a dicembre del 2022, ecco perché la sessione invernale può essere l'occasione giusta per portare il calciatore nella Capitale, sponda biancoceleste. Per farlo però la Lazio dovrà cedere Muriqi che ha deluso ed è pronto a lasciare la Serie A, probabile un suo ritorno in Turchia.