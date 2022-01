Calciomercato Lazio: Tare e sette calciatori in scadenza. Ecco la situazione

Giorni caldi per quanto riguarda Claudio Lotito al ritorno da Cortina. Dopo aver trascorso le feste natalizie il patron biancoceleste dovrà lavorare sul mercato della Lazio con diversi nodi da sciogliere. Fra questi, oltre l'indice di liquidità, tiene banco la situazione rinnovi di ben sette i calciatori: Luiz Felipe, Reina, Strakosha, Patric, Leiva, Radu, Marusic.

Caso Luiz Felipe

Il caso più spinoso è quello di Luiz Felipe. Il calciatore brasiliano, arrivato in biancoceleste per meno di 1 milione di euro nel 2017 (127 presenze e 2 gol con la Lazio) guadagna circa 650mila euro. Per rinnovare chiede 2,5 milioni di euro. La Lazio non vorrebbe perderlo a zero, su di lui ci sono Inter, Milan e diversi club esteri ma sicuramente non sarà venduto in questa sessione di mercato. In settimana è previsto un incontro fra Lotito e l'agente del calciatore per discutere. Non filtra molto ottimismo, ci vorrà uno sforzo del presidente biancoceleste.

Gli altri

Chi non rinnoverà con la Lazio è Lucas Leiva. Nella filosofia del progetto Sarriano non c'è spazio per il brasiliano (35 anni), che tornerà in Brasile. Chi invece ha già trovato l'accordo è Marusic (155 presenze e 9 gol). Il montenegrino estenderà il suo contratto fino al 2025 e vedrà un aumento del suo attuale ingaggio, che salirà a 1,5 milioni di euro. Da decifrare il futuro di Radu. A 35 anni, dopo 15 stagioni e 417 presenze, il calciatore con il maggior numero di presenze in tutte le competizioni ufficiali con la maglia biancoceleste e primatista in Serie A con le Aquile, potrebbe lasciare la Lazio ma un rinnovo a cifre ancora più basse è un'alternativa che la dirigenza biancoceleste sta valutando. Per Reina (39 anni) il rinnova scatterà automaticamente in caso di ingresso della Lazio in una competizione europea, in caso contrario sarà addio. Patric (28 anni) non è considerato incedibile, e di fronte ad una buona offerta potrebbe partire già in questa finestra di mercato. Situazione in evoluzione per Strakosha. Il portiere albanese (26 anni) adesso è tornato titolare e questo potrebbe convincerlo a rinnovare, ma sul calciatore ci sono diverse squadre di Premier League. Un rebus, perchè Strakosha non ha digerito tutte quelle panchine, ma il girone di ritorno da titolare potrebbe cambiare le carte in tavola.

Punto Tare

Oltre ai calciatori già citati, anche il contratto di Tare è in scadenza nel 2022. Dopo più di 16 anni di Lazio, fra campo (2005-2008) e ruolo in dirigenza (dal 2009), l'albanese potrebbe dire addio al club biancoceleste. Il cammino di Tare sembra destinato a distaccarsi da quello della Lazio anche per via di Sarri. Infatti fra i due le idee sono distanti, e Lotito sembra propendere per il tecnico. La rivoluzione in casa Lazio dunque oltre che al campo è pronta a coinvolgere anche la società.