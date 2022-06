Calciomercato Lazio: Radu-rinnovo, ci siamo

Manca soltanto l'ufficialità del rinnovo di contratto di Stefan Radu con la Lazio. La storica bandiera biancoceleste ha infatti trovato l'accordo col club proseguire anche nella prossima stagione insieme.

Radu e il rinnovo

Radu (classe 1986) andrà in scadenza a fine mese. Il calciatore ha però già trovato l'accordo col club biancoceleste per il rinnovo annuale e vestirà la maglia del club capitolino anche per la prossima stagione. La firma sul nuovo contratto arriverà ad inizio luglio a causa dell'indice di liquidità che sta creando, da tempo, non pochi problemi alla Lazio.

Radu e la Lazio

Quella 2022/2023 sarà la sedicesima stagione di Radu alla Lazio. Arrivato nel gennaio 2008, il difensore rumeno è diventato una vera a propria bandiera della Lazio di cui detiene il record di presenze all-time (424) e il maggior numero di presenze in Serie A. Otto sono i gol con la maglia della formazione romana. Dopo essere stato un titolarissimo per diversi anni, con l'avvento di Sarri e diversi problemi fisici che ne hanno frenato il rendimento, Radu ha avuto un ruolo marginale sul campo (12 le presenze stagionali) ma è rimasto un punto di riferimento e leadership all'interno dello spogliatoio biancoceleste. Radu con la Lazio ha vinto 3 Supercoppe Italiane e 3 Coppe Italia, fra cui quella storica del 26 maggio 2013 contro la Roma.