Calciomercato Lazio: Vicario, Maximiano e Provedel in tre per la porta biancoceleste

Maurizio Sarri è ancora in attesa dei suoi due portieri. Il ritiro della Lazio ad Auronzo è iniziato e il tecnico ha potuto contare solo su Adamonis (che ha presentato la maglia a Piazza del Popolo) e i giovanissimi Alia e Furlanetto. Per difendere i pali della Lazio ora è una corsa a tre fra Vicario, Maximiano e Provedel.

Maximiano e Vicario, testa a testa

Un vero e proprio duello per la porta della Lazio. Vista la difficoltà e la distanza importante per arrivare a Carnesecchi, il preferito di Sarri e col portiere infortunato e desideroso di giocare per la Lazio, i candidati per vestire la maglia numero uno biancocelete sono Gugliemo Vicario ('96) dell'Empoli e Maximiano ('99) del Granada. Il portiere portoghese nelle ultime ore è tornato in vantaggio con Sarri che ha dato il suo ok. Maximiano ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro ma vista la retrocessione del Granada, Lotito punta ad un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Un costo che sarebbe molto più basso rispetto a quello per Vicario. Per il portiere friulano l'Empoli chiede 15 milioni di euro, la Lazio ha offerto 10 milioni più due di bonus. Difficile ipotizzare l'arrivo di entrambi e quindi un ballottaggio serrato fra i due per il ruolo da titolare. Saranno decisive i prossimi giorni per conoscere il portiere numero uno di Sarri per la prossimo stagione.

Provedel, la riserva

Provedel è stato individuato come perfetto portiere di riserva. L'estremo difensore classe '94, in forza allo Spezia ha un costo molto accessibile. I liguri vorrebbero incassare fra i 5 e i 6 milioni, la Lazio ne offre la metà e valuta l'inserimento di una contropartita come Akpa Akpro o Klyine. L'idea è quella di affidare a Provedel con già una certa esperienza in Serie A il ruolo da 12esimo uomo, ma con la possibilità di ritagliarsi anche un ruolo più importante. Scartata l'opzione Sirigu bocciata da Sarri, Terracciano ('90) della Fiorentina e Falcone ('95) altri nomi ma più defilati.

L'addio di Reina

Dopo l'addio di Strakosha già annunciato a parametro zero, a colto di sorpresa l'addio di Reina. Il portiere biancoceleste (classe '82) a sorpresa dopo il rinnovo automatico scattato per la qualificazione in Europa League, ha deciso di rescindere il contratto con la Lazio lasciando così la squadra senza portiere nel ritiro. Sui social il portiere spagnolo ha salutato i suoi ex compagni e tifosi: "È stato un piacere difendere questi colori ed entrare nella storia della Lazio cercando sempre, dentro e fuori il campo, di onorare la maglia. Lascio grandi compagni, amici e ringrazio tutti di vero cuore! Vi auguro di continuare a volare alto e tantissima fortuna sempre!! Grazie mille!". Il portiere che ha annunciato che questo sarà il suo ultimo anno da calciatore, chiuderà la carriera al Villarreal in Spagna dove giocò ad inizio carriera. Reina ha difeso la porta della Lazio per due stagioni collezionando 54 presenze, alternandosi nel ruolo da titolare con Strakosha,