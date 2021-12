SS Lazio: rinnovi, scadenze e nuovi obiettivi. Il punto sui portieri biancocelesti

In casa Lazio, la rivoluzione riguarderà anche il ruolo del portiere. Strakosha e Reina sono in scadenza a giugno, l'albanese va verso l'addio mentre lo spagnolo può rinnovare grazie ad una clausola del contratto. Ecco che la ricerca di un nuovo numero uno diventa fondamentale in casa Lazio, e l'obiettivo si chiama Meret.

Strakosha e Reina

Strakosha (26 anni) nelle ultime settimane si è ripreso il ruolo da titolare nei confronti di Reina (39 anni). Il portiere albanese col duro lavoro e belle prestazioni si è guadagnato la titolarità ma questo non sembra bastare per il rinnovo. Strakosha alla Lazio dal 2016 ha collezionato in biancoceleste 188 presenze, ma è pronto a dire addio. Su di lui ci sono gli occhi della Premier League con diversi club interessati. La Lazio sapendo che il portiere non rinnoverà è pronta ad accettare le offerte che arriveranno già nel mercato invernale per non perderlo a zero a giugno. Anche Reina (52 presenze con la Lazio) è in scadenza di contratto. Il portiere spagnolo ha deluso ed è stato dirottato in panchina da Sarri. Per lui il rinnovo, per contratto, è previsto soltanto ad una condizione: la qualificazione della Lazio in Europa. Infatti solo questa clausola permetterà al portiere di rinnovare in automatico il suo contratto con la Lazio, sennò sarà addio anche in virtù dell'obiettivo del club di abbassare l'età media della squadra.

Meret obiettivo di mercato

Il primo nome sulla lista di Tare è Alex Meret. 24enne friulano, Meret è di proprietà del Napoli (85 presenze col club campano) ed è in scadenza con i partenopei nel 2023. Sotto il Vesuvio il portiere, campione d'Europa con l'Italia di Mancini, fa il secondo a Ospina. Deluso da questa situazione, Meret è deciso ad andare via dal Napoli e la Lazio è una piazza gradita. L'assalto a Meret è legato alla partenza di Strakosha: se il portiere albanese andrà via a gennaio, allora si tenterà di portare l'estremo difensore a Roma già a gennaio, sennò sarà tutto rinviato a giugno. Il cartellino di Meret si aggira intorno ai 15 milioni, e a Napoli percepisce 1 milione di euro di ingaggio.

Più una suggestione che una vera e propria pista, quella che porta ad Handanovic (37 anni). Il portiere capitano dell'Inter è in scadenza con i nerazzurri a giugno, ma probabilmente rinnoverà e resterà a Milano a fare il secondo. Vista l'età difficilmente la Lazio punterà su Handanovic (che ha vestito la maglia biancoceleste soltanto una volta) per aprire il ciclo di Sarri.